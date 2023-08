DMEGC Solar a obtenu la certification franÃ§aise dâ€™empreinte carbone PPE2

DMEGC Solar, spécialiste des modules photovoltaïques à bas bilan carbone, a récemment annoncé qu’à l’issue d’une évaluation rigoureuse, les produits N type Topcon ont obtenu le certificat PPE2 délivré par Certisolis, ce qui souligne une fois de plus le sérieux de DMEGC Solar en matière de réduction des émissions de carbone dans l’ensemble de la chaîne industrielle de ses modules à haut rendement.

En effet, dès 2014, les cellules P type de DMEGC Solar ont passé avec succès les qualification de faible émission de carbone par l’obtention de sa première ACV validée par l’Ademe, devenant ainsi l’un des premiers fabricants photovoltaïques au monde à obtenir la dite certification. Par rapport à la norme précédente, la nouvelle norme PPE2 est encore plus stricte et impose des exigences plus élevées en matière d’émissions de carbone aux fabricants de modules photovoltaïques à travers chaque processus de production.

DMEGC Solar a toujours considéré que la réduction des émissions de carbone, la haute efficacité et la haute fiabilité étaient au cœur de ses préoccupations, et a continuellement amélioré ses activités de recherche et de développement technologique, de modernisation des équipements, d’optimisation des matériaux et de l’économie d’énergie. DMEGC Solar a créé plusieurs “usines vertes” en Chine et un certain nombre de “produits de conception verte” afin de construire une chaîne industrielle verte et à faible émission de carbone et de promouvoir l’amélioration continue des produits verts et à faible émission de carbone et ce, tout au long de leur cycle de vie, de manière à satisfaire pleinement les demandes croissantes du marché et en particulier le marché nécessitant des produits tracés et à bas bilan carbone.

À l’avenir, DMEGC Solar encouragera également l’utilisation d’une énergie 100 % verte, la construction d’usines à zéro carbone et d’autres initiatives pour continuer à promouvoir la réduction continue des émissions de carbone des modules photovoltaïques dans le processus de production et de fabrication, pour construire un nouvel écosystème de l’industrie photovoltaïque pour le développement durable, et pour injecter une puissance considérable pour la réalisation d’un avenir à zéro carbone.