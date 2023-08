JinkoSolar performe sur l’indice des modules PV 2023 du RETC pour la quatriÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive

JinkoSolar a été reconnu comme l’un des fabricants de produits solaires les plus performants en 2023, et ce pour la quatrième année consécutive, dans le rapport sur l’indice des modules PV (« PVMI ») du Renewable Energy Testing Center (« RETC »). Une jolie référence !

Le rapport PVMI annuel du RETC rassemble des données issues de tests avancés rigoureux menés sur les modules au cours de 12 mois. La désignation Overall Highest Achiever est la plus haute distinction décernée, reconnaissant les fabricants qui ont excellé dans les trois catégories de test : fiabilité, performances et qualité. « Nous sommes fiers de recevoir la reconnaissance globale d’un des meilleurs élèves du RETC, un laboratoire tiers de confiance. Cette reconnaissance donne aux clients l’assurance qu’ils achètent les meilleurs modules, bancables et durables », a déclaré Nigel Cockroft, directeur général de JinkoSolar (U.S.) Inc. « Nos investissements continus dans la R&D depuis de nombreuses années ont conduit à notre leadership de longue date dans ces produits solaires.” “Pour la 4ème année consécutive, JinkoSolar a été reconnu comme l’un des plus performants, une réalisation rare”, a déclaré Cherif Kedir, président et chef de la direction de RETC. « Cette reconnaissance illustre l’engagement de JinkoSolar envers l’innovation, la qualité des produits et la fiabilité et démontre que les modules de JinkoSolar aident les parties prenantes du projet à obtenir des retours sur investissement supérieurs ».