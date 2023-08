StimulÃ© par lâ€™attractivitÃ© de lâ€™IRA, Siemens fabriquera des onduleurs solaires aux Ã‰tats-Unis

Le 15 août dernier, parallèlement à la visite du président Biden au Wisconsin, le groupe Siemens a annoncé qu’il commencera à fabriquer des onduleurs photovoltaïques (PV) à Kenosha (Wisconsin), où la société produira des composants solaires à grande échelle spécialement conçus pour desservir le marché américain. L’usine de Kenosha, détenue et exploitée par Sanmina, partenaire de fabrication de longue date de Siemens, aidera à répondre à la demande accrue de production localisée de pièces critiques pour les projets photovoltaïques tout en aidant les clients à tirer parti de la pleine valeur des crédits d’impôt solaires et des incitations au contenu national.

« La fabrication fait partie de notre ADN dans le Wisconsin, je suis donc ravi que Siemens apporte la production de ces composants d’énergie propre Made in America à Kenosha », a déclaré le gouverneur de l’Etat Tony Evers. « L’énergie solaire à grande échelle est essentielle pour atteindre 100 % d’électricité sans carbone d’ici 2050. Conjuguée aux mesures incitatives consacrées à l’énergie propre prévues dans la Loi sur la réduction de l’inflation (IRA) du gouvernement fédéral, cette mesure contribuera à accélérer nos progrès vers une main-d’œuvre et une économie bâties pour le 21ème siècle ».

La force industrielle solaire multipliée par 5 d’ici 2033

Les opérations de l’usine de Kenosha seront le plus récent ajout à la présence croissante de Siemens aux États-Unis, soulignant la forte présence manufacturière de la société sur le plus grand marché de Siemens. Au cours des quatre dernières années, Siemens a investi 3 milliards de dollars pour développer ses activités de fabrication et d’autres activités stratégiques de fusions et acquisitions aux États-Unis. « Le Wisconsin a une longue et fière histoire manufacturière. Cet héritage inclura désormais le développement de l’économie des énergies renouvelables de notre pays », a déclaré la sénatrice Tammy Baldwin. « Je me suis battu avec acharnement pour obtenir des dispositions fortes sur la loi sur la réduction de l’inflation, car lorsque nous bâtissons nos filières d’énergies propres, nous devons soutenir les travailleurs du Wisconsin, les entreprises du Wisconsin et l’économie du Wisconsin. Je suis heureuse d’avoir fait ma part pour créer ces emplois manufacturiers dans l’État de Badger, contribuant ainsi à la croissance de l’économie locale, à la création de carrières bien rémunérées et à la lutte contre le changement climatique ». « Selon la Solar Energy Industries Association (SEIA), le nombre total d’unités industrielles solaires installées aux États-Unis devrait être multiplié par cinq entre 2022 et 2033, et avec les crédits d’impôt désormais disponibles en raison de la loi sur la réduction de l’inflation, cette demande ne fera que se renforcer », a déclaré Brian Dula, vice-président de l’activité Électrification et automatisation chez Siemens Smart Infrastructure USA. « En travaillant avec Sanmina pour établir cette nouvelle ligne de production, Siemens est bien positionnée pour relever les défis d’approvisionnement auxquels notre pays est confronté alors que nous travaillons à localiser la production pour les infrastructures vertes et renouvelables. »

Mieux servir nos clients américains

Au sein de cette nouvelle usine, la production devrait débuter au premier trimestre de 2024 et passera à une capacité de 5 200 onduleurs de chaîne BPTL3 (800 MW) par an. Les onduleurs de chaîne, qui iront de 125 à 155 kW, seront fabriqués avec un rendement de 99 % visé par la California Energy Commission (CEC). Les onduleurs sont conçus pour l’entrée de panneaux solaires CC de 1000 ou 1500 volts et peuvent être utilisés pour des architectures de conception décentralisées ou « centrales virtuelles ». « Cette nouvelle ligne de production à l’usine de Sanmina représente les priorités stratégiques de Siemens visant à mieux servir nos clients américains tout en étant un partenaire clé dans la transition de notre pays vers un avenir plus durable », a déclaré Ruth Gratzke, présidente de Siemens Smart Infrastructure USA. « Les investissements que nous faisons dans des collectivités comme Kenosha et le travail que nous ferons pour donner vie aux infrastructures renouvelables auront un impact crucial alors que nous travaillons à l’atteinte de nos objectifs de zéro émission nette en tant que pays. » Les travaux à l’installation créeront jusqu’à une douzaine d’emplois au cours de sa période de montée en puissance initiale, et il est prévu d’augmenter ce nombre à l’installation et dans la chaîne d’approvisionnement régionale à l’avenir.

Fournir une énergie abordable aux communautés et aux entreprises américaines

« En tant que plus grande entreprise solaire commerciale du pays, Summit Ridge Energy est toujours à la recherche d’opportunités d’utiliser la technologie américaine dans ses projets. Nous félicitons Siemens, notre partenaire de longue date, pour sa décision de fabriquer des onduleurs aux États-Unis, ce qui soutient nos efforts visant à fournir une énergie abordable aux communautés et aux entreprises américaines, à renforcer l’industrie manufacturière nationale et à créer des emplois permettant de subvenir aux besoins des familles », a déclaré Raj Soi, vice-président exécutif des opérations chez Summit Ridge Energy. La production de l’usine de Kenosha rejoint une famille croissante de centres de fabrication d’infrastructures Siemens aux États-Unis. En plus de fournir des équipements électriques essentiels pour l’industrie solaire, les installations et les opérations de la société fournissent des technologies d’infrastructure électrique qui soutiennent la fabrication de semi-conducteurs et de batteries, les centres de données et d’autres marchés clés.