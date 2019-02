Dix ans dÃ©jÃ  : bon anniversaire Ã  pv.info qui fait peau neuve !

Pour les dix ans du site, la nouvelle version de www.photovoltaique.info vient d’être mise en ligne par l’association Hespul. Outil phare du Centre de Ressources Photovoltaïque (CRPV), ce site internet lancé en 2009 a cumulé plus de 4 500 000 visites et enregistré jusqu’à 100 000 visiteurs par mois. En dix ans, les codes du web ont changé et une mise à jour s’imposait pour favoriser l’accessibilité et la lisibilité de l’information. Afin de mieux coller aux attentes des internautes, l’arborescence du site internet a été entièrement repensée au vu des statistiques de visites et de l’évolution des pratiques au fil des années. Ce travail n’aurait pas pu être possible sans le soutien de l’ADEME et des plus de 300 donateurs qui ont contribué à la campagne de financement participatif en avril 2018 à hauteur de 35 000 €.

Plus d’infos…