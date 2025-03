Delta PrÃ©sentera des Solutions AvancÃ©es pour l’Ã‰nergie Durable Ã  la Hannovre Messe 2025

Delta, à l’avant-garde de la transition mondiale vers l’énergie propre et la mobilité électrique, présentera à Hannovre Messe 2025 une gamme complète de solutions pour les applications commerciales et industrielles et à des fins d’utilités publique. De quoi impulser la Transition Énergétique !

Ces solutions englobent l’intégration des énergies renouvelables, avec des technologies permettant d’exploiter diverses sources d’énergie renouvelable et d’optimiser leur utilisation de manière optimale. Delta propose également des technologies de pointe pour assurer la stabilité et l’optimisation du réseau à mesure que les sources d’énergie renouvelable sont intégrées, ainsi qu’une variété de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour tous types d’applications, des bâtiments commerciaux au soutien du réseau à grande échelle.

En outre, Delta présentera ses solutions de charge de véhicules électriques de nouvelle génération, allant des chargeurs rapides CC de forte puissance pour les stations de charge publiques et les flottes commerciales aux chargeurs CA intelligents pour la charge résidentielle et sur le lieu de travail. Delta Grid, la plateforme de gestion intelligente de l’énergie, orchestre ces diverses ressources énergétiques, y compris le stockage de batteries de très haute capacité (MWh), pour des performances et une durabilité optimisées. Cette plateforme alimentée par l’IA surveille, contrôle et optimise activement l’infrastructure énergétique, permettant ainsi aux entreprises et aux services publics de maximiser l’efficacité et de minimiser l’impact environnemental.