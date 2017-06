Direct Energie en nÃ©gociations exclusives pour crÃ©er avec Quadran un leader franÃ§ais de l'Ã©nergie

Un projet d’acquisition stratégique dans le cadre du développement de Direct Energie Direct Energie, 3ème acteur français de l’électricité et du gaz, annonce être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition auprès de Lucia Holding de 100% des titres de Quadran, l’un des principaux producteurs d’énergies renouvelables en France installé en région Occitanie. Cette opération porterait sur un périmètre intégrant les activités éoliennes terrestres, solaires, hydrauliques et biogaz en France de Quadran. Grâce à cette acquisition, Direct Energie confirmerait sa position d’acteur global intégré disposant d’un mix de production diversifié et d’une position stratégique dans la fourniture.

Suite aux récentes acquisitions de deux centrales à gaz d’une puissance combinée d’environ 800 MW, le Groupe Direct Energie poursuit sa stratégie d’intégration verticale conformément à son objectif de disposer à moyen terme d’un mix de production diversifié et cohérent avec les objectifs fixés par la France en matière de transition énergétique. Ce rapprochement constituerait une étape majeure qui permettrait au Groupe Direct Energie d’accroître sa capacité de production et de sécuriser ses futures marges dans un contexte de croissance commerciale très soutenue.

« Nous nous réjouissons de ce projet d’alliance avec un acteur incontournable des énergies renouvelables implanté sur tout le territoire et bénéficiant d’un ancrage local fort. Ce projet renforce encore la solidité du Groupe et ses perspectives de croissance » a indiqué Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général de Direct Energie

Quadran : un fleuron national des énergies renouvelables

Quadran est l’un des premiers producteurs indépendants d’énergies renouvelables français. Opérateur intégré présent sur près de 200 points de production répartis sur l’ensemble du territoire français métropolitain et en Outre-Mer, l’entreprise développe, construit et exploite des centrales de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, biogaz).

Au 31 décembre 2016, le périmètre visé par le projet d’acquisition disposait d’un parc d’une puissance brute globale de l’ordre de 363MW (243 MW nets rapportés au taux détention). De janvier 2017 à fin 2018 Quadran prévoit de mettre en service près de 450 MW supplémentaires, principalement en éolien (environ 2/3) et en photovoltaïque (environ 1/3), pour un investissement estimé de 530 M€, portant la puissance installée à plus de 800 MW bruts. Ce programme est très avancé, la société Quadran ayant déjà mis en service plus de 80 MW supplémentaires depuis le 1er janvier 20171.

En complément, Quadran dispose également d’importantes perspectives de développement grâce à un portefeuille de projets à différents stades de maturité représentant environ 2.000 MW. Dans ce contexte, le périmètre visé par le projet d’acquisition, qui portait une dette financière nette de près de 265 M€ au 31 décembre 2016, devrait générer un EBITDA2 de plus de 40 M€ en 2017, de plus de 60 M€ en 2018 et de plus de 100 M€ en 2019.

Présentation synthétique de la transaction envisagée

Le prix d’acquisition ressortant des termes de l’exclusivité pour le périmètre considéré à la date de réalisation, est de l’ordre de 303 millions d’euros. Ce montant est assorti d’un mécanisme de complément de prix d’un montant maximum de 113 millions d’euros payable principalement en fonction du rythme de mise en service des nombreux projets en cours de construction par Quadran, d’ici à mi-2019. Il est précisé que le complément de prix pourrait être payé à hauteur de 75 M€ maximum par l’émission, immédiatement et à terme, de nouvelles actions Direct Energie à un cours égal à la moyenne pondérée du cours durant les vingt jours de bourse précédant la présente annonce, soit 49,205euros par action.

Pour financer cette opération, Direct Energie a déjà sécurisé un ensemble de facilités souscrites de manière ferme par BNP Paribas, qui permettront de financer l’ensemble de ses engagements. Dans ce cadre, le groupe envisage de réaliser une augmentation de capital d’un montant d’environ 100 M€, dont les modalités seront définies ultérieurement. L’opération devrait être finalisée d’ici la fin d’année 2017 sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires, notamment auprès de l’Autorité de la Concurrence au titre de la notification des opérations de concentration, et reste soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel. Direct Energie est conseillé pour cette acquisition par Messiers Maris & Associés et BNP Paribas. Direct Energie organise le 21 juin une réunion pour les analystes et investisseurs à 10h00 (CET) dans ses locaux, 2 bis rue Louis-Armand, Paris.

Plus d’infos…