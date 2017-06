EDF Energies Nouvelles rÃ©alisera un nouveau projet solaire (115 MWc) au BrÃ©sil

Via sa filiale EDF EN do Brasil, EDF Energies Nouvelles vient de réaliser l’acquisition, d’un projet de centrale photovoltaïque à construire. Cette future centrale de Pirapora II présentera une capacité installée de 115 MWc. EDF Energies Nouvelles poursuit ainsi son développement dans le secteur des énergies renouvelables au Brésil. Avec ce nouveau projet, il détient un portefeuille en construction de 489 MW, dont 183 MW d’éolien et 306 MWc de solaire.

EDF Energies Nouvelles s’est porté acquéreur du projet de centrale photovoltaïque de Pirapora II, à hauteur de 80% auprès de Canadian Solar Inc, qui reste actionnaire du projet à hauteur de 20% et assure la fabrication des panneaux photovoltaïques dans son usine locale. Le projet de Pirapora II (115 MWc) bénéficie d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) d’une durée de 20 ans et sa mise en service est prévue au premier semestre 2018.

Situé dans la région sud-est du pays, le projet est attenant à Pirapora I (191 MWc), une autre centrale photovoltaïque actuellement en construction, également détenue par EDF Energies Nouvelles en partenariat avec Canadian Solar Inc. D’une capacité installée totale de plus de 300 MWc, l’énergie solaire générée par ces deux projets représentera la consommation électrique annuelle de 323 000 foyers brésiliens. Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif du Groupe EDF, en charge des Energies Renouvelables et Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles a déclaré : « Ces futures implantations confirment les fortes ambitions du Groupe EDF au Brésil. Disposant de belles ressources naturelles et de besoins énergétiques croissants, le Brésil représente un marché important pour le Groupe EDF qui vise à doubler ses capacités renouvelables en France comme à l’international d’ici 2030, dans le cadre de sa stratégie CAP 2030 ».

Plus d’infos…