EDF solutions solaires accompagne les rÃ©seaux de Volkswagen Group France dans la mise en Å“uvre de leur transition Ã©nergÃ©tique

Volkswagen Group France, filiale du premier constructeur automobile europÃ©en, distribuant les marques Volkswagen, Volkswagen VÃ©hicules Utilitaires, Audi, Cupra, SEAT et Å koda, signe un partenariat exclusif avec EDF solutions solaires pour accompagner ses rÃ©seaux de distribution dans leurs projets photovoltaÃ¯ques.

Face aux nouvelles rÃ¨glementations, notamment lâ€™obligation dâ€™Ã©quiper de panneaux solaires les parkings de plus de 1 500 mÂ² dâ€™ici Ã 2028, ou de solariser toutes toitures de bÃ¢timents neufs ou rÃ©novÃ©s, lâ€™Ã©quipement en infrastructures photovoltaÃ¯ques reprÃ©sente une triple opportunitÃ© pour les concessionnaires automobiles : rÃ©duire leur facture dâ€™Ã©lectricitÃ© et diminuer significativement leur empreinte carbone, tout en bÃ©nÃ©ficiant dâ€™installations qui protÃ¨gent les parkings extÃ©rieurs contre les intempÃ©ries.

8 projets totalisant 1,5 MWc ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© signÃ©s et 14 autres en cours dâ€™Ã©tude

Au travers de ce partenariat, EDF solutions solaires propose un accompagnement sur-mesure Ã chaque concessionnaire des rÃ©seaux de Volkswagen Group France souhaitant investir dans son propre outil de production dâ€™Ã©nergie solaire, que ce soit en toiture ou sous forme dâ€™ombriÃ¨res sur parking. Du diagnostic Ã lâ€™installation, en passant par les conseils et la maintenance, 8 projets totalisant 1,5 MWc ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© signÃ©s et 14 autres en cours dâ€™Ã©tude dans le cadre de ce partenariat, bÃ©nÃ©ficiant Ã chaque Ã©tape de lâ€™expertise conjointe des deux partenaires pour garantir des Ã©quipements fiables et performants durant 25 ans.

Un projet pilote a Ã©tÃ© inaugurÃ© Ã Saint-Malo en dÃ©but dâ€™annÃ©e

Premier projet nÃ© de ce partenariat, le toit de la nouvelle concession Cupra-SEAT Ã Saint-Malo, appartenant aux concessions du Groupe Daniel Mouton, est dÃ©sormais recouvert sur 642mÂ² par 321 panneaux solaires dâ€™une puissance totale de 140 kWc. Depuis sa mise en service, en fÃ©vrier 2025 le gÃ©nÃ©rateur a produit prÃ¨s de 140MWh, Cette installation permet de rÃ©duire les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques tout en Ã©conomisant 6 tonnes de CO2. Lâ€™Ã©lectricitÃ© non consommÃ©e est revendue et rÃ©injectÃ©e sur le rÃ©seau public.

Â«Â Les 700 sites de nos rÃ©seaux de distribution peuvent ainsi rÃ©duire leur empreinte carboneÂ Â»

Dans le cadre de sa stratÃ©gie Â« goTOzero Â», qui vise Ã atteindre la neutralitÃ© carbone dâ€™ici 2050 pour soutenir les Accords de Paris, Volkswagen Group France et le groupe EDF ont nouÃ© une relation partenariale privilÃ©giÃ©e depuis 2023. Â« Nous avons trouvÃ© en EDF solutions solaires un partenaire solide, capable de conseiller nos rÃ©seaux du Groupe Volkswagen France, avec des matÃ©riels de qualitÃ©, des conseils avisÃ©s dans le respect de la rÃ©glementation franÃ§aise, et une veille technologique permanente. Les 700 sites de nos rÃ©seaux de distribution peuvent ainsi rÃ©duire leur empreinte carbone et voir leur facture Ã©nergÃ©tique baisser de maniÃ¨re sensible et durablement Â» explique Luc Chausson, Directeur des Projets StratÃ©giques de Volkswagen Group France.

Â«Â Concilier Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e et performance Ã©nergÃ©tiqueÂ Â»

Ensemble, Volkswagen Group France et le groupe EDF dÃ©veloppent des projets stratÃ©giques variÃ©s, allant de lâ€™autoconsommation solaire Ã des services innovants, comme le smart charging (recharge intelligente) par exemple, pour simplifier la recharge des voitures Ã©lectriques. Ils collaborent Ã©galement sur lâ€™â€™aide Ã lâ€™achat de vÃ©hicules 100% Ã©lectriques via les certificats dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©nergie ou CEE. Â« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Volkswagen Group France, partenaire privilÃ©giÃ©e du groupe EDF sur la mobilitÃ© Ã©lectrique, et engagÃ© dans des objectifs ambitieux de neutralitÃ© carbone. Forts de nos 25 ans dâ€™expÃ©rience dans le dÃ©veloppement des Ã©nergies vertes, nous sommes tÃ©moins de lâ€™engagement croissant des entreprises en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique. Il dÃ©montre quâ€™il est possible de concilier Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e et performance Ã©nergÃ©tique Â» prÃ©cise Johan Raymond, directeur commercial BtoB dâ€™EDF solutions solaires.