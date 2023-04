Digtase : les emplois dans les métiers du renouvelable en Occitanie passé au scanner

Lauréat du volet 1 « Diagnostic » de l’appel à manifestation d’intérêts « Compétences et Métiers d’Avenir » diligenté par la Banque des Territoires, le consortium composé de l’ENIT (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes), chef de file, du pôle de compétitivité DERBI, du CMQE-HEREC (Campus des Métiers et des Qualification d’Excellence Habitat, Énergies Renouvelable et Eco-Construction) et du CMQ-TE (Campus des Métiers et des Qualifications de la Transition Énergétique), a confié au cabinet Katalyse la charge de réaliser un diagnostic prospectif des emplois et compétences de la stratégie d’accélération TASE -Technologies Avancées pour les Systèmes Energétiques en Occitanie. Conclusions des travaux de DiagTase !

Le projet de diagnostic prospectif des emplois et des formations en lien avec les renouvelables porte le nom de « DiagTase ». La mission portait plus spécifiquement sur les filières Photovoltaïque et Eolien Flottant et sur les réseaux électriques intelligents en région Occitanie. Le but ultime du diagnostic était de donner aux opérateurs et entreprises de la région Occitanie les clés pour répondre aux besoins en emplois et en compétences de l’écosystème régional et réaliser l’ambition régionale de développement sur ces filières et domaines matérialisée par la stratégie Région à Energie Positive en 2050 (REPOS 2017). La mission s’est organisée autour de 3 phases de travail qui se sont déroulées sur une durée d’environ 6 mois, entre juillet et décembre 2022.

Métiers en tension et problématiques Rh actuelles

Sur le champ des activités étudiées, les entreprises d’Occitanie connaissent de grandes difficultés de recrutement. La concurrence avec d’autres filières sur un même bassin d’emplois constitue le principal facteur de tension : les métiers de la maintenance et de l’ingénierie sont recherchés par les industries majeures du territoire (ex. aéronautique, nautique …), les profils de la data sont chassés par de grands opérateurs de type Cyber Défense, Airbus, Thalès…, le secteur du BTP recherche les mêmes chefs de chantier et conducteurs de travaux que le Photovoltaïque et les métiers de soudeurs et de chaudronniers, au cœur de la famille « produire – réaliser » de la filière Eolien flottant, sont en tension partout dans le pays.

Deuxième facteur de tension, les activités étudiées recherchent des profils rares et spécifiques : l’Eolien flottant, des habilitations pour travailler en mer et une capacité à travailler en milieu hostile, le Photovoltaïque, des chefs de projet dotés de compétences techniques difficiles à identifier et les Réseaux électriques intelligents, des ingénieurs avec une double compétence génie électrique et informatique. A cela s’ajoute le déficit d’attractivité des métiers techniques. Ces tensions exacerbent la compétition entre les entreprises régionales, qui se manifeste par une surenchère des salaires sur certains profils, des phénomènes de débauchage et entraîne des difficultés pour fidéliser les collaborateurs.

Etat des lieux de la formation initiale et continue en Occitanie

L’offre de formations est diversifiée en Occitanie. Les formations initiales de niveau 3 à 6 et les formations continues sont disponibles sur l’ensemble du territoire. Celles de niveau 7 apparaissent relativement concentrées dans les principaux pôles économiques régionaux (Toulouse, Montpellier, Nîmes …).

L’offre de formation demeure toutefois peu spécifique aux énergies renouvelables (notamment les formations initiales de niveau 6 et 7). Des expérimentations s’organisent sur le territoire pour la renforcer (ex. formation technicien de maintenance de parc photovoltaïque portée par le GRETA du Gard). L’enjeu de la formation des tuteurs est souligné par les acteurs du territoire. Le manque de formateurs freine le déploiement de ces expérimentations.

L’analyse de l’offre de formation régionale permet de mettre en évidence 3 principaux enjeux :

⚫ Des difficultés de remplissage des formations initiales de niveau 3 et 4 (CAP, Bac Pro…), qui s’expliquent notamment par le manque d’attractivité des formations professionnalisantes (ex. BAC PRO Technicien de maintenance des Systèmes énergétiques et climatiques : 70 diplômés en Occitanie en 2021 ; source : source mimosa.cereq). La faible mobilité des élèves et étudiants (mineurs notamment) est également un frein au remplissage des formations. Enfin, le niveau de féminisation des métiers « techniques » reste encore limité.

⚫ Les effets de la poursuite en étude des opérateurs et techniciens supérieurs.Les sortants de formation de niveau 5 (BTS) poursuivent en Licence pro ou BUT (vers des métiers de supervision / chef de chantier ou de technico-commercial par exemple).

⚫ La visibilité insuffisante du secteur des Energies Renouvelables et de ses filières. La concurrence intra-sectorielle et intersectorielle (industrie aéronautique, industries navales et nautiques, numérique …) est particulièrement marquée sur le territoire (ex. 368 diplômés du BTS Electrotechnique dans la région en 2020 peuvent exercer dans une diversité de secteurs industriels ; source mimosa.cereq).

Macro plan d’actions

En conclusion de l’analyse et à l’appui des 5 ateliers organisés avec les acteurs régionaux (entreprises, acteurs de l’emploi et de la formation, acteurs institutionnels) et le consortium, le rapport permet d’identifier 19 actions prioritaires articulées autour de 5 leviers pour répondre aux enjeux décrits plus haut et aux besoins en évolution des emplois et des compétences.

Levier 1 : Attractivité

Le déficit d’attractivité des filières analysées sur le territoire est identifié comme l’une des principales causes de tension. Les acteurs mobilisés partagent le même constat d’une méconnaissance de ces filières émergentes, qui freine les possibilités de recrutement et d’évolution professionnelle. Dans le même temps, les formations initiales aux métiers techniques (niveaux 3, 4 et 5) en région peinent à se remplir.

5 actions sont préconisées pour renforcer l’attractivité des métiers et des entreprises

⚫ Structurer une campagne de communication (auprès des publics scolaires, étudiants, grand public) pour « rendre visible » en Occitanie les 3 filières et leurs métiers ;

⚫ Créer un projet « Ambassadeur(drice) des métiers des Energies Renouvelables » pour contribuer à l’accompagnement des élèves dans leur choix d’orientation ;

⚫ Organiser et coordonner des actions d’attractivité des métiers à destination des publics scolaires ;

⚫ Organiser et coordonner la semaine des métiers des Energies Renouvelables dans la région Occitanie (valoriser et massifier les actions déjà à l’œuvre dans les académies) ;

⚫ Créer une « marque employeur » (exemple : “Employeur REPOS”) collective régionale à la manière d’un label pour renforcer l’attractivité des 3 filières régionales et la fidélisation des salariés.

Levier 2 : Formation

Les entreprises (TPE-PME principalement) des filières analysées peuvent parfois se sentir « isolées » dans la mise en place d’actions de formation. Les acteurs mobilisés ont souligné le besoin de renforcer la coopération entre entreprises pour faire face à des problématiques RH communes. Par ailleurs, la pénurie de tuteurs, des professionnels experts du photovoltaïque, de l’éolien flottant ou des réseaux électriques intelligents sur le territoire complexifie la massification des formations continues. Enfin l’analyse conduite a souligné le besoin d’actualiser et/ ou de renforcer certains référentiels pour intégrer les connaissances et les compétences émergentes.

5 actions sont préconisées pour développer les compétences émergentes et accroitre l’employabilité des salariés

⚫ Former des formateurs sur les territoires pour augmenter le nombre de sessions de formation déployées sur les territoires d’Occitanie ;

⚫ Développer des modules de formations complémentaires en réponse aux besoins spécifiques du territoire sur les métiers à enjeux de la filière photovoltaïque ;

⚫ Développer des modules de formations complémentaires en réponse aux besoins spécifiques du territoire sur les métiers à enjeux de la filière éolien flottant ;

⚫ Inciter les organismes et établissements de formation à intégrer la dimension environnementale et sociétale (SHS) dans leurs formations ;

⚫ Monter des formations inter-entreprises mutualisées sur les métiers en tension principalement (type POEC / préparation opérationnelle à l’emploi collective).

Levier 3 : Information

La faible visibilité de la diversité des métiers des énergies renouvelables et des opportunités de recrutement en Occitanie constitue un enjeu critique auquel répondre.

4 actions sont préconisées pour rendre les filières plus visibles

⚫ Organiser et coordonner des actions de sensibilisation auprès des prescripteurs de l’emploi pour leur présenter les enjeux et les besoins RH des acteurs ;

⚫ Coordonner et intensifier des actions de sensibilisation auprès des techniciens de collectivités pour lever les freins au déploiement de projets ;

⚫ Mettre en place des actions pour la mise en réseau et la connaissance mutuelle entre entreprises des énergies renouvelables et établissements de formation ;

⚫ Faire connaître les débouchés dans les énergies renouvelables auprès d’actifs pour élargir le sourcing de candidats (notamment auprès des branches / filières en déclin ou fragiles sur un territoire).

Levier 4 : Accompagnement des entreprises régionales

Les entreprises régionales (notamment les TPE-PME dont la fonction RH est généralement moins structurée) peinent à anticiper l’évolution de leurs besoins en compétences et ne disposent pas toujours d’outils et/ou de ressources nécessaires.

3 actions sont préconisées pour accompagner les entreprises régionales

⚫ Aider les TPE-PME (<250 salariés) à structurer leur fonction RH (filières photovoltaïque et éolien flottant notamment) ;

⚫ Mettre en place des actions de sensibilisations des dirigeants/ RRH des entreprises du BTP sur la filière photovoltaïque ;

⚫ Mettre en place une opération pour déployer plus largement l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) auprès des PME et ETI industrielles régionales.

Levier 5 : Ecosystème

Les acteurs mobilisés ont souligné que les formations sont encore trop segmentées selon le domaine d’expertise (énergie, data, sciences humaines et sociales…). Ils suggèrent de créer plus de synergies entre les acteurs régionaux pour accompagner le déploiement des projets et assurer la montée en compétences des salariés.

2 actions préconisées pour dynamiser les projets régionaux

⚫ Mettre en place de nouveaux projets pour offrir aux acteurs des EnR des opportunités d’échanges, de formation et d’innovation (ex. démonstrateurs pédagogiques) ;

⚫ Insérer les résultats des projets de recherche des sciences humaines et sociales (autour des EnR) dans les projets de construction EnR.

Encadré

Focus sur la Filière PV en Occitanie : Évolution des besoins en emplois et en compétences à 2025

La région Occitanie, deuxième région productrice d’énergie solaire en France, est dotée d’un tissu économique dynamique avec plus de 315 établissements et près de 2 300 emplois directs en 2021. Les établissements régionaux sont majoritairement présents en aval de la filière, expliquant la concentration des effectifs salariés dans les activités de « construction – installation » et « exploitation – maintenance ». La filière régionale se caractérise également par la présence importante d’acteurs en amont de la filière (fabricants de composants tout particulièrement). La famille de métiers « installer-maintenir » représente ainsi près de la moitié (49%) des effectifs régionaux.

⚫ Augmentation de près de 75% du nombre d’emplois entre 2021 et 2025

Ambitieux mais réaliste au regard du dynamisme de la filière solaire en Occitanie et plus largement sur le territoire national (réindustrialisation, essor de nouveaux applicatifs…), le scénario « stratégie REPOS » a été retenu par les acteurs régionaux (atelier du 16/11/22) comme le plus probable. Le rapport estime ainsi que les emplois de la filière photovoltaïque s’élèveront à 4050 ETP en 2025 en Occitanie (soit + 1750 emplois sur la période).

⚫ Evolution forte de la structure des emplois pour accompagner la diversification des projets, des usages et la maintenance des installations

Sur la base du scénario d’évolution retenu, le rapport détermine que la part des techniciens et agents de maitrise augmentera de 8 points entre 2021 et 2025, et celle des cadres et ingénieurs de 1 point, pour accompagner le déploiement des projets (publics, privés), l’essor de nouveaux applicatifs (agrivoltaïsme, PV flottant, ombrières…) et l’émergence de nouveaux modèles économiques (communautés d’énergie …). Dans le même temps, la part des ouvriers diminuera de 9 points.

A l’appui des entretiens, de l’enquête en ligne et des investigations documentaires, 25 métiers dits “à enjeu” ont été identifiés. L’étude a analysé et décrit l’impact sur chacun d’eux des tendances touchant la filière.