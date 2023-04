ADâ€™OCC/DERBI : journÃ©e rÃ©gionale filiÃ¨re solaire photovoltaÃ¯que le 9 mai prochain Ã  Montpellier

L’agence AD’OCC et le Pôle de compétitivité Derbi organisent une journée dédiée à la filière solaire photovoltaïque le mardi 9 mai 2023, de 9h à 14h à la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain à Montpellier. Cette journée dédiée à la filière solaire, permettra de présenter les actualités et les avancées de la Feuille de route Régionale et de mettre en avant des initiatives à impact sur le territoire.

Au programme :

Table ronde n°1 : « Solutions PV intelligentes au service de la flexibilité des réseaux électriques : exemples d’acteurs et de projets d’envergure en région avec un temps fort sur le photovoltaïque flottant

Table ronde n°2 : « Le recyclage des panneaux PV : un enjeu majeur pour le développement de la filière » Focus Emploi / Formation / Compétence

Et pour finir un cocktail de networking avec les acteurs de la filière

