Entreprise/Technideal, obstination gagnante pour le stockage sur le marchÃ© de lâ€™autoconsommation

L’entreprise bretonne Technideal propose des solutions de stockage d’énergie pour les particuliers dans l’optique d’une autoconsommation d’énergie verte quasi-totale. Elle a été une des seules à croire au potentiel commercial du binôme panneaux solaires/batterie lithium ion et ce dès fin 2013. Et le marché lui a, semble-t-il, donné raison…

« Trop cher, pas utile, il est encore trop tôt, utopique », les arguments ne manquaient pas aux contempteurs du stockage couplé à des installations solaires ces dernières années, alors que l’autoconsommation individuelle commençait à faire son trou dans l’Hexagone. Seule une irréductible société installée à Plouédern en Bretagne continuait à croire avec obstination dans cette potion magique du stockage. « Nous sentions les demandes fortes qui remontaient des particuliers et qui laissaient à penser à une ébauche de démocratisation du produit » estime Constance Thébaut, responsable communication de l’entreprise. Et la persévérance de payer…

Blocage du coût de l’électricité et valorisation du patrimoine

Le premier facteur qui a allumé l’étincelle du stockage sur le marché de l’autoconsommation repose indéniablement sur les baisses de prix constatées des produits. « Nos tarifs ont été divisés par deux en cinq ans et la baisse se poursuit. La batterie est devenue plus accessible » confirme Constance Thébaut. Au-delà du prix, la conscience écologique des particuliers progresse aussi avec vigueur. La niche des écolos bobos s’est aujourd’hui amplement élargie. Les gens se sont aguerris dans leur comportement. Pour les primo-accédants photovoltaïques, l’heure n’est désormais plus à la revente. L’autoconsommation a pris l’essentiel du marché. Dès lors, la question du stockage est posée autour d’un élément clé pour le consom’acteur : l’autoconsommation quasi-totale. « Que les choses soient claires, le stockage ne remplace pas l’autoconsommation directe. Nous favorisons toujours l’autoconsommation directe en nous adaptant à différents paramètres électroniques comme le pilotage du ballon d’eau chaude sanitaire. Le stockage apporte juste de la flexibilité » confie Constance Thébaut. Deux autres arguments qui font mouche sont également mis en avant par les commerciaux de Technideal. L’ajout d’une batterie dans un système d’autoconsommation permet de bloquer une plus grosse partie encore du coût de l’électricité sur une longue période alors que les hausses se succèdent à un rythme effréné. D’autant qu’une batterie lithium-ion garantie dix ans constructeur et 6 000 cycles (ce qui correspond à quatorze ans d’utilisation), conserve 50% de capacité utile. « Avec la possibilité de garantie de 20 ans sur les onduleurs de notre partenaire Imeon et celle de 25 ans des fabricants de panneaux, on pérennise le dispositif sur 20 ans au moins. On tombe alors dans une logique de valorisation du patrimoine bâti. Une donnée prise de plus en plus en compte par les clients ! » analyse Constance Thébaut.

Une offre onduleur/batterie facile à installer

PME d’une vingtaine de salariés, Technideal a aujourd’hui réalisé plus d’un millier d’installations couplées avec du stockage, 25 % à l’étranger notamment en Afrique et dans les DOM-TOM, les 75% restants en France. C’est un fait. L’Hexagone en pince de plus en plus pour le stockage. Technideal propose des batteries de 2,4 kW/h ou 3.6 kw/h de capacité à l’unité avec un système de rack qui permet d’en incrémenter à volonté. La société bretonne propose ses produits de stockage dans une armoire « BILLY » Plug and Play, intégrant les onduleurs de son partenaire IMEON, une ou deux batteries, ainsi que l’ensemble des protections électrique. « L’armoire complète onduleur/batterie peut être installée par une seule personne avec à la clé un gain de temps pour l’installateur. Cette configuration efface la notion de coût supplémentaire » indique Constance Thébaut. Justement sur le plan financier, les installations en autoconsommation de 3 kWc sans stockage en coûtent entre 8 et 11 000 euros avec un ajout d’environ 4500 euros pour une solution avec stockage. Sur le plan technique, la course au kWh de capacité menée par certains installateurs indélicats n’est plus d’actualité. « Le marché s’est assaini. L’heure est à la mesure en la matière. Le nombre de batterie a été freiné. L’idée est de pallier le pic de 18h00 à 21h00 dans une juste limite » reconnaît Constance Thébaut. Sur le marché français, Technideal est très présente dans le Grand Ouest mais aussi dans les régions plus septentrionales davantage que dans la sunbelt saturée du midi. L’entreprise a su imposer son offre à des constructeurs qui démarrent ainsi un programme de maisons dite « à energie positive » sur L’Île -de-France. Depuis 2014 et le lancement de son offre de stockage, Technideal n’a jamais perdu le Nord. Une obstination gagnante…

Encadré

A venir…

Dès la fin de l’année, Technideal proposera une nouvelle armoire BILLY en 5 kW monophasé. Par ailleurs, un dispositif de prévisions météo sera prochainement intégré au sein du système pour mieux réguler encore le stockage d’énergie. Technideal fait également preuve d’irréductibilité sur l’innovation…

