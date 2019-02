Dialogue Franco-Andorran sur la transition Ã©nergÃ©tique

La secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, et la ministre andorrane de l’Environnement, de l’Agriculture et du Développement durable, Silvia Calvó, se sont entretenues le 12 février dernier à Paris. La transition énergétique, qui constitue une priorité diplomatique pour le président de la République Emmanuel Macron qui est également co-Prince d’Andorre, occupe une place centrale dans la coopération bilatérale et le développement de sa dimension économique.

Evoquant les premiers résultats du Groupe de travail franco-andorran, les deux ministres ont notamment réitéré leur volonté politique de densifier les relations économiques et commerciales et se sont félicitées de l’instauration d’un dialogue franc, direct et opérationnel entre administrations et de la mobilisation inédite des entreprises. Elles ont également souligné les avancées pour faciliter l’accès des entreprises françaises au marché andorran et ont salué à cet égard la concrétisation d’un partenariat industriel renouvelé et élargi entre les deux principaux opérateurs énergétiques français et andorran.

Forts de ces premiers résultats, les deux ministres se sont engagées à les consolider au fur et à mesure qu’avance la mise en œuvre de la transition énergétique en Andorre. L’instauration d’un rendez-vous bilatéral annuel sur la mise en œuvre de la transition énergétique andorrane assurera la pérennité de la démarche engagée. Des réunions techniques sont d’ores et déjà inscrites à l’agenda des équipes administratives et des entreprises. La prochaine rencontre institutionnelle est prévue en juin 2019.