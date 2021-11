Eclaircissements et innovations au programme dâ€™EnerGaÃ¯a 2021

L’édition 2021 du Forum Européen des énergies renouvelables aura lieu les 8 et 9 décembre prochains au Parc des Expositions de Montpellier. Cette année les thèmes abordés lors des ateliers s’inscrivent dans une approche très concrète. L’objectif est que les participants repartent avec des réponses à leurs questions. Pour tout savoir sur l’actualité du solaire photovoltaïque !

Deux tables rondes – « Relocalisation de l’industrie photovoltaïque (réindustrialisation européenne et initiatives françaises pour installer des usines solaires sur le territoire) » et – « Etat du marché photovoltaïque et nouveaux modèles économiques : autoconsommation, contrats de gré à gré (PPA), énergie citoyenne… » traiteront des dernières évolutions de la filière photovoltaïque. Ces tables rondes se dérouleront mercredi 8 décembre.

Un florilège d’innovations…

Spécialisée depuis plus de 65 ans dans la conception et la fabrication des solutions de commutation et de protection basse tension, l’entreprise espagnole Telergon présentera lors d’EnerGaïa, le S7, dernier né de sa gamme d’interrupteurs-sectionneurs destinés aux installations photovoltaïques (boîtes de combinaison et installations de type string). EnerGaïa 2021 sera l’occasion pour SolarCleano (Luxembourg) de présenter son dernier robot de nettoyage de panneaux solaires, le SolarCleano B1 : entièrement autonome, ce robot peut être équipé avec des brosses ayant une longueur de 6m, atteignant une capacité de nettoyage de 5.000 panneaux par heure. Nouvel acteur de la transition énergétique des territoires, Selection-EnR raccorde les installations sur le réseau moyenne tension (20 000 V) grâce à l’intégration de solutions complètes et innovantes d’automatismes communicants. A l’occasion du Forum EnerGaïa l’entreprise présentera son éventail de solutions de télégestion des flexibilités énergétiques et ses récents développements d’automatismes destinés à l’intégration des centrales de production renouvelables. Elum Energy qui fournit des solutions de surveillance et de contrôle d’énergie pour les systèmes solaires vient de lancer ePowerControl PPC et ePowerControl SCADA qui ont pour but de fournir une solution simple d’installation et d’utilisation pour les centrales solaires en France tout en répondant aux contraintes d’Enedis. Ces produits actuellement installés sur une dizaine de centrales solaires en France seront exposés à l’occasion d’EnerGaïa 2021.

Des robots nettoyeurs professionnels “Made In France”

Créée en 1994, Sirea présentera cette année à EnerGaïa sa nouvelle armoire d’autoconsommation photovoltaïque avec stockage sur batteries recyclées destinée au résidentiel. Cette nouvelle version embarque de nouvelles fonctionnalités dont le très attendu système de pilotage de l’eau chaude sanitaire (ECS), afin de permettre de déclencher un chauffe-eau résistif dès lors qu’on a un surplus d’énergie. Normandie Robotique Industrie (NRI) poursuit le développement de ses robots nettoyeurs professionnels “Made In France” pour contribuer à l’efficacité et la performance des installations solaires. A l’occasion d’EnerGaïa 2021, NRI présentera sa dernière nouveauté, Opti+ 5P, nouveau modèle de robot nettoyeur pour panneaux solaires (au format plus petit, plus léger et équipé de brosses démontables sans outil), ainsi que la nouvelle option caméra sur ses robots.

www.energaia.fr