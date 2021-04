Dhamma Energy boucle le financement de la toiture solaire Pollestres (66) de 3,3 MWc

Dhamma Energy et la Banque Palatine ont mis en place le financement de la centrale photovoltaïque de Pollestres de 3,3 MWc, localisée dans le département des Pyrénées-Orientales. Une opération d’envergure !

La construction de la toiture solaire d’envergure de Pollestres a commencé ce mois d’avril et le raccordement au réseau est prévu au dernier trimestre de l’année. Une fois mise en service, la centrale produira 4,5 gigawatts heures par an d’électricité propre, ce qui équivaut à la consommation domestique d’environ 1 900 ménages.

D’autres projets à venir

Ce projet va renforcer le portefeuille de centrales photovoltaïques que Dhamma Energy détient en construction et en exploitation en France (120 MWc), qui comprend principalement des centrales au sol de moyenne et grande puissance et aussi des toitures. « Nous nous réjouissons de cette première collaboration avec la Banque Palatine et nous souhaitons la poursuivre avec le financement d’autres projets photovoltaïques. Dhamma Energy possède un large portefeuille en développement sur le marché français qui présente de très bonnes perspectives de croissance », a déclaré le président et co-fondateur de Dhamma Energy Philippe Esposito. « Depuis plusieurs années, la Banque Palatine est engagée dans le financement des énergies dites renouvelables. C’est donc avec grand plaisir que nous avons mis à disposition de Dhamma Energy, développeur solaire international, l’expertise de Palatine afin de mettre en place ce premier financement de projet photovoltaïque », ont déclaré Didier Parpère, directeur du département Offre différenciante, et Florian Sardella, directeur de la Succursale de Montpellier de la Banque Palatine.

Double impact durable

La centrale solaire Pollestres a obtenu un tarif d’achat long-terme dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Pour ce projet, une campagne de financement participatif a aussi été menée sur la plateforme Lendosphere, permettant aux citoyens des Pyrénées-Orientales et départements limitrophes de participer à ce projet durable. Au total, plus de 200 000 euros ont été collectés par ce biais. Pour ce projet, Dhamma Energy a collaboré avec un industriel du recyclage et construira un hangar qui hébergera une activité de recyclage de véhicules hors d’usage. « Dhamma Energy s’engage pour le développement durable et s’implique dans des projets à haute valeur environnementale, comme la toiture solaire Pollestres localisée sur un site de recyclage. Le groupe Dhamma Energy réalise ainsi des projets sur mesure qui répondent aux besoins des industriels avec lesquels il collabore » a déclaré le Directeur des Opérations France, Sémir Chahed.