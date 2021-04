Le salon Intersolar de Munich reportÃ© Ã  lâ€™automne pour cause de pandÃ©mie Covid-19

The smarter E Europe et les quatre salons parallèles, Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe, ne pourront pas se dérouler du 21 au 23 juillet 2021 en raison de la pandémie. Au lieu de quoi, The smarter E Europe Restart 2021 aura lieu du 6 au 8 octobre à la Messe München. Les journées The smarter E Industry Days comprenant la remise des prix The smarter E AWARD, Intersolar AWARD et ees AWARD 2021 auront lieu virtuellement pendant le créneau initialement prévu pour la manifestation, du 21 au 23 juillet 2021.

Les événements prévus dans le cadre de The smarter E Europe ne pourront pas avoir lieu en juillet 2021 en raison de la pandémie. Telle est la décision prise conjointement par les organisateurs Solar Promotion GmbH et Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM). Malgré les progrès réalisés en Europe en matière de vaccination et de tests rapides et ceux encore attendus d’ici la fin du deuxième trimestre et malgré le protocole sanitaire professionnel complet conçu par les organisateurs, nous déplorons l’absence de signal politique quant à la possibilité d’organiser l’événement. « Comme nous devons prendre une décision maintenant pour donner de la visibilité à toutes les parties prenantes – que ce soit les exposants, les visiteurs, les congressistes, les intervenants, les sponsors ou nous organisateurs – pour la phase finale de leurs préparatifs, nous avons pris cette décision en coordination étroite avec les associations professionnelles internationales », explique Markus Elsässer, directeur de Solar Promotion GmbH.

The smarter E Europe Restart 2021 en octobre

Un créneau s’étant libéré à la dernière minute, il est désormais possible d’organiser The smarter E Europe Restart 2021 du 6 au 8 octobre à la Messe München. « En proposant cet événement en octobre 2021 en dehors des dates prévues, nous sommes convaincus de répondre à la demande des acteurs d’un secteur en pleine expansion qui souhaitent rencontrer leur public et échanger en personne avant la fin de l’année », estime Daniel Strowitzki, directeur de FWTM.

The smarter E Industry Days et remise des prix virtuelle

Les journées The smarter E Industry Days comprenant la remise des prix AWARD auront lieu virtuellement pendant le créneau initialement prévu pour la manifestation, du 21 au 23 juillet 2021. Au menu de cet événement en ligne : des interventions intéressantes sur les principales tendances du secteur, des présentations de produits, des tables rondes, des ateliers interactifs et des visites virtuelles d’usines par les exposants. Une cérémonie virtuelle en l’honneur des lauréats des prix The smarter E AWARD, Intersolar AWARD et ees AWARD 2021 aura lieu dans le cadre des Industry Days.

The smarter E en ligne 365 jours par an

Toute l’année, différents formats permettent au public intéressé de s’informer et d’échanger sur les thèmes, produits et technologies du nouveau monde de l’énergie. The smarter E Europe 2022, qui aura lieu du 11 au 13 mai 2022, est déjà en préparation.