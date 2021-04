Rapport IEA PVPS T1 – AperÃ§u du marchÃ© mondial du photovoltaÃ¯que 2021

L’IEA PVPS a publié son nouveau rapport Snapshot le mardi 27 avril 2021. Il s’agit d’une évaluation préliminaire avant la 26ème édition du rapport phare de PVPS «Trends in PV Applications» qui sera publié à la fin de l’année. Ce rapport fournit des données estimées sur la capacité photovoltaïque (PV) dans les pays en rapport avec le programme IEA PVPS mais aussi sur d’autres marchés clés.

Malgré la pandémie de COVID-19, des données de marché préliminaires rapportées montrent que le marché mondial du PV a de nouveau augmenté de manière significative en 2020. Au moins 139,4 GWc de systèmes PV ont été installés et mis en service dans le monde l’année dernière. La capacité totale installée cumulée de PV fin 2020 atteint au moins 760,4 GWc. Si ces données devront être confirmées dans les mois à venir, certaines tendances importantes peuvent d’ores et déjà être extraites.

La Chine leader

Le marché photovoltaïque chinois est revenu à un niveau de marché qu’il avait connu en 2017, après deux années consécutives de ralentissement du marché. En 2020, 48,2 GW de PV ont été installés, contre 43,4 GW en 2018 et 30,1 GW en 2019. La Chine reste le leader en termes de capacité cumulée avec 253,4 GW installés, soit près d’un tiers des capacités PV installées. En dehors de la Chine, le marché mondial du photovoltaïque est passé de 79,2 GW en 2019 à au moins 90 GW en 2020, soit une augmentation de 14% d’une année sur l’autre.

• L’Union européenne a installé près de 19,6 GW et le reste de l’Europe a ajouté environ 2,6 GW. Le plus grand marché européen en 2020 était l’Allemagne (4,9 GW), suivie des Pays-Bas (3,0 GW), de l’Espagne (2,8 GW), de la Pologne (2,6 GW), de la Belgique (1,0 GW) et de la France (0,9 GW).

• Le marché américain a vu son marché augmenter à 19,2 GW; un nouveau record, avec des installations à grande échelle représentant environ 73% des nouveaux ajouts.

• Le Vietnam prend la quatrième place avec des installations annuelles impressionnantes de 11 GW.

• Le Japon se classe cinquième, avec une capacité installée annuelle estimée à 8,2 GW.

3 GW pour entrer dans le top 10 mondial

Certains autres marchés clés ont contribué de manière significative aux nouveaux ajouts en 2020, comme l’Inde (près de 5 GW, mais en baisse significative par rapport aux années précédentes), l’Australie (4,1 GW), la Corée (4,1 GW), le Brésil (3,1 GW), Taiwan (1,7 GW), le Mexique (1,5 GW), suivis des Philippines (1,1 GW) et de l’Afrique du Sud (1,0 GW). Parmi les 10 premiers pays, on compte désormais six pays d’Asie-Pacifique (Australie, Chine, Inde, Japon, Corée et Vietnam), deux pays européens (Allemagne et Pays-Bas) et deux pays des Amériques (Brésil et États-Unis). Le niveau pour entrer dans les 10 premiers marchés mondiaux en 2020 était d’environ 3,0 GW; un niveau stable par rapport à 2019 et deux fois le niveau nécessaire en 2018. Les 10 premiers pays représentaient environ 78% du marché photovoltaïque annuel mondial, une légère augmentation par rapport à 2019. Cependant, par rapport aux années précédentes, le marché affiche toujours une tendance à la baisse de la concentration du marché.

Jusqu’à 875 millions de tonnes d’équivalent CO2 évitées

Le Honduras, l’Australie, l’Allemagne, la Grèce, le Chili, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, le Japon, Israël, la Belgique, l’Inde, la Chine et la Turquie ont désormais une capacité photovoltaïque suffisante pour produire théoriquement plus de 5% de leur demande annuelle d’électricité avec le PV. Le PV représente environ 3,7% de la demande mondiale d’électricité. La contribution du PV à la décarbonisation du mix énergétique progresse, le PV permettant d’économiser jusqu’à 875 millions de tonnes d’équivalent CO2. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour décarboner plus largement encore et le déploiement du PV devrait augmenter d’un tout autre ordre de grandeur pour faire face aux objectifs définis lors de la COP21 à Paris, en France.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2021/04/IEA_PVPS_Snapshot_2021-V3.pdf