Valenciennes MÃ©tropole et BoucL Energie misent sur les sites sportifs et culturels pour la transition Ã©nergÃ©tique du territoire

Valenciennes Métropole, résolument engagée pour la transition écologique et énergétique de son territoire, choisit BoucL Energie, acteur majeur de l’autoconsommation collective solaire, pour réaliser un projet ambitieux de solarisation des parkings publics de 3 sites sportifs et culturels emblématiques : le parking de la Cité des Congrès à Anzin, les parkings de la Patinoire Valigloo à Marly et du Stade du Hainaut à Valenciennes. Un projet phare pour produire, consommer et partager une énergie verte et locale !

Cette initiative d’autoconsommation collective solaire permettra de produire, de consommer et de partager une énergie 100% locale et décarbonée qui profitera directement aux collectivités, commerces et entreprises du territoire via la mise en œuvre de deux boucles d’énergie solaire partagée.

Un projet innovant d’autoconsommation collective d’énergie solaire

En effet, depuis 2020, Valenciennes Métropole déploie un Plan Climat-Air-Énergie Territorial afin de réduire de 68 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 sur son territoire. L’augmentation de la production d’énergie renouvelable locale y occupe une place centrale, contribuant à diminuer l’empreinte carbone et à renforcer la résilience énergétique des acteurs locaux. Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), Valenciennes Métropole a choisi BoucL Energie, une marque de Groupe Everwatt, pour solariser les parkings publics de ses sites culturels et sportifs et développer l’autoconsommation collective solaire, un enjeu majeur pour le territoire.

« Ce projet illustre notre ambition de faire de Valenciennes Métropole un territoire exemplaire en matière de transition énergétique. Solariser nos infrastructures culturelles et sportives est une opportunité unique de produire, consommer et partager une énergie renouvelable locale, tout en fédérant les acteurs économiques du territoire autour d’un modèle vertueux. », souligne Laurent Degallaix, Président de Valenciennes Métropole.

Une énergie verte et locale au service des acteurs du territoire

Valenciennes Métropole a été convaincue par le modèle singulier de BoucL Energie qui place les territoires au cœur de la transition énergétique. Acteur majeur de l’autoconsommation collective d’énergie solaire, elle fédère acteurs publics et privés pour créer des communautés territoriales d’énergie partagée.

Avec un total de 4 879 panneaux photovoltaïques installés, ce projet permettra de produire 2,02 GWh par an, pour une puissance de 2 MWc, correspondant à la consommation annuelle de 454 foyers, tout en évitant l’émission de 481 tonnes d’équivalent CO₂ chaque année. L’électricité produite par ces installations photovoltaïques sera partagée et consommée par les collectivités, commerces et entreprises situés dans un diamètre de 2 km, ce qui leur permettra de mieux maîtriser leurs factures énergétiques et de réduire leurs émissions de CO2. « Avec ce projet, nous sommes fiers de contribuer à la transition énergétique du territoire de Valenciennes Métropole. La culture et le sport peuvent être des leviers majeurs pour sensibiliser et fédérer autour de la transition énergétique. Nous invitons les acteurs locaux, collectivités, commerces et entreprises à s’engager dans une démarche durable et responsable en rejoignant ces nouvelles communautés d’énergie partagée » complète Jérôme Owczarczak, Directeur général de BoucL Energie.