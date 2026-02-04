PPA Photosol/leroy Merlin : Â« La transition Ã©nergÃ©tique nâ€™est plus une option

Un an aprÃ¨s la signature du PPA entre Photosol, producteur franÃ§ais dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que, et Leroy Merlin permettant lâ€™alimentation de ses sites en France, lâ€™heure du bilan a sonnÃ©. Et autant dire que ce partenariat qui repose sur des valeurs partagÃ©es se rÃ©vÃ¨le enthousiasmantÂ !Â Â

Depuis le 1er janvier 2025, lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les installations de Bellac et Mainzac dÃ©veloppÃ©es par Photosol, bÃ©nÃ©ficie Ã Leroy Merlin, dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable (Power Purchase Agreement â€“ PPA) dâ€™une durÃ©e de 20 ans. Les deux installations solaires situÃ©es en Nouvelle-Aquitaine produisent un volume moyen annuel de 45 MW dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, couvrant environ 17 % des besoins Ã©nergÃ©tiques de Leroy Merlin en France. Â« La transition Ã©nergÃ©tique nâ€™est plus une option. Depuis plusieurs annÃ©es, Leroy Merlin accÃ©lÃ¨re sur le sujet. En Ã©cho aux solutions que nous proposons pour rendre lâ€™habitat des FranÃ§ais plus Ã©conome, nous agissons sur nos propres bÃ¢timents pour quâ€™ils consomment Ã la fois moins et mieux. Un vaste plan de rÃ©novation de notre parc les rend moins Ã©nergivores. Les consommations restantes sont alimentÃ©es par des Ã©nergies renouvelables issues de nos toitures et/ou des partenariats comme celui signÃ© avec Photosol sur Bellac Â» se rÃ©jouit Maxime Leroy, Directeur du DÃ©veloppement de Leroy Merlin.

Une Ã©lectricitÃ© stable et compÃ©titive, tout en se prÃ©servant des fluctuations du marchÃ©

Leroy Merlin et Photosol, avaient annoncÃ© en 2023 la signature de ce PPA, un partenariat inÃ©dit visant Ã garantir davantage dâ€™Ã©nergie dâ€™origine renouvelable pour lâ€™ensemble des enseignes du groupe. Ce contrat Ã long terme et Ã prix fixe permet Ã Leroy Merlin de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©lectricitÃ© stable et compÃ©titive, tout en se prÃ©servant des fluctuations du marchÃ©. Il complÃ¨te les actions dÃ©jÃ menÃ©es sur les toitures photovoltaÃ¯ques de lâ€™enseigne et sâ€™inscrit dans une politique Ã©nergÃ©tique ambitieuse et durable. Pour Leroy Merlin, ce projet prend place dans sa stratÃ©gie de dÃ©carbonation, visant Ã rÃ©duire de 42 % ses Ã©missions de carbone dâ€™ici 2030. GrÃ¢ce Ã ce partenariat, 50 % de lâ€™Ã©lectricitÃ© consommÃ©e par le groupe provient dÃ©sormais de sources renouvelables. Â« Ã€ travers ce contrat PPA, nous sommes fiers de mettre notre expertise de producteur dâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que au service de la stratÃ©gie de transition Ã©nergÃ©tique de Leroy Merlin. Ce partenariat de proximitÃ© repose sur des valeurs partagÃ©es, avec lâ€™ambition commune de construire un avenir plus durable et de proposer une Ã©lectricitÃ© responsable au service des citoyens Â» souligne Alix Lajoie, PrÃ©sidente de Photosol.