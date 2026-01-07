Un AO pour le solaire outre-mer qui fait pschitt !

Dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres Â« 2023 PV ZNI Â», le ministÃ¨re de l’Ã‰conomie, des Finances et de la SouverainetÃ© industrielle, Ã©nergÃ©tique et numÃ©rique a dÃ©signÃ© seulement cinq dossiers laurÃ©ats, une liste conforme Ã la proposition de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE). Un niveau de souscription peau de chagrinÂ !

La CRE a publiÃ© le 7 janvier dernier la dÃ©libÃ©ration relative Ã son instruction de la 4Ã¨me pÃ©riode de lâ€™appel dâ€™offres “2023 PV ZNI” portant sur la rÃ©alisation et lâ€™exploitation dâ€™installations de production dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã partir de lâ€™Ã©nergie solaire situÃ©es dans les zones non interconnectÃ©es (ZNI), qui sâ€™est clÃ´turÃ©e le 17 octobre 2025, ainsi que le rapport de synthÃ¨se associÃ©.

La CRE a proposÃ© de retenir quatre dossiers rÃ©partis sur les territoires de la Corse, de la Guyane et de la RÃ©union, pour une puissance totale de 32,57 MWc (puissance appelÃ©e de 99 MWc) et un prix moyen pondÃ©rÃ© de 92,04 â‚¬/MWh. La CRE a Ã©galement proposÃ© de retenir un dossier en liste complÃ©mentaire (en Corse) pour une puissance de 7,5 MWc.

Compte tenu du trÃ¨s faible niveau de souscription de lâ€™appel dâ€™offres depuis son lancement en 2023, la CRE estime quâ€™il est nÃ©cessaire de poursuivre lâ€™analyse des raisons de cette faible souscription et de prendre toutes les mesures permettant dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que dans les ZNI. Ã€ ce stade, les principaux freins identifiÃ©s par la CRE sont de plusieurs ordres : les difficultÃ©s dâ€™accÃ¨s au foncier ou rencontrÃ©es au cours de la phase dâ€™autorisation dâ€™urbanisme, les problÃ©matiques liÃ©es au raccordement ou encore lâ€™articulation avec lâ€™arrÃªtÃ© tarifaire S24 BÃ¢timent ZNI.

La levÃ©e de ces obstacles est particuliÃ¨rement importante au regard de lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique et des Ã©conomies que permet le dÃ©veloppement des installations photovoltaÃ¯ques dans les ZNI, la production de ces derniÃ¨res se substituant principalement Ã celle issue des centrales thermiques plus onÃ©reuses et dont le coÃ»t est portÃ© par les charges de services public de l’Ã©nergie (CSPE). Enfin, la CRE formule un ensemble de recommandations opÃ©rationnelles.