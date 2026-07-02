Radiance renforce son portefeuille de dÃ©veloppement en France

Radiance, plateforme dÃ©diÃ©e aux Ã©nergies renouvelables intÃ©gralement dÃ©tenue par Eurazeo, annonce lâ€™acquisition auprÃ¨s dâ€™AMDA Ã‰nergies dâ€™un portefeuille dâ€™environ 105 MWc de projets solaires et agrivoltaÃ¯ques en cours de dÃ©veloppement.

Cette acquisition sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie de croissance de Radiance en France, en renforÃ§ant son pipeline avec des projets Ã diffÃ©rents stades de maturitÃ©. Ce portefeuille a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© sur plusieurs annÃ©es en Ã©troite collaboration avec les agriculteurs, les collectivitÃ©s locales et les acteurs du monde agricole.

Cette opÃ©ration soutient Ã©galement lâ€™Ã©volution du modÃ¨le de dÃ©veloppement de Radiance, fondÃ© sur la construction dâ€™une plateforme Ã©nergÃ©tique renouvelable flexible et multi-Ã©nergies, intÃ©grant photovoltaÃ¯que, agrivoltaÃ¯sme (Agri-PV) et systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS). Le portefeuille dâ€™AMDA constitue une base solide pour le dÃ©veloppement Ã long terme dâ€™actifs hybrides AgriPV-BESS, ancrÃ©s dans les territoires et associÃ©s Ã des projets agricoles durables.Radiance remercie les Ã©quipes dâ€™AMDA Ã‰nergies pour la qualitÃ© du travail rÃ©alisÃ© ainsi que pour leur collaboration tout au long du processus, ainsi que lâ€™ensemble des Ã©quipes ayant contribuÃ© Ã la finalisation de cette transaction.

Cette opÃ©ration marque une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement de Radiance en France. Avec le soutien continu dâ€™Eurazeo, Radiance poursuivra la croissance de sa plateforme Ã travers le dÃ©veloppement organique, des partenariats et des acquisitions ciblÃ©es, en ligne avec ses objectifs stratÃ©giques