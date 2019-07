Villeurbanne : une centrale dâ€™Ã©nergie solaire mutualisÃ©e par et pour des entreprises avec Urban Solar Energy

Lors du Salon Pollutec 2018, Patrick Rakotondranahy, Directeur Enedis Lyon Métropole, et Yannick Ducerf, co-fondateur d’Urban Solar Energy, lançaient leur convention mettant en œuvre « Le Tertial », une opération française d’autoconsommation collective entre professionnels. Le dispositif est désormais totalement opérationnel et a pour ambition d’être essaimé en France et à l’international.

L’autoconsommation est un nouvel usage croissant qui consiste à consommer tout ou partie de l’énergie que l’on produit. Elle est dite collective si les parties prenantes sont liées entre elles au sein d’une personne morale (association, coopérative, copropriété…). L’immeuble Le « Tertial », immeuble tertiaire situé à Villeurbanne (69), accueille une opération d’autoconsommation collective développée par l’entreprise Urban Solar Energy. 70 panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit, totalisant une puissance de 20 kWc. Le dispositif permet de couvrir environ un tiers des besoins des 3 entreprises copropriétaires ainsi que l’alimentation des parties communes.

Un partenariat qui facilite le développement de l’autoconsommation collective

Enedis joue un rôle essentiel dans le développement des énergies renouvelables : permettre aux utilisateurs du réseau public de d’électricité d’auto-consommer ou d’injecter leur production d’énergie sur le réseau. Pour permettre une gestion facilitée de l’autoconsommation, Enedis développe une démarche partenariale permettant notamment aux porteurs de projets de disposer de données précises et régulières indispensables pour la répartition de la production solaire à affecter à chaque consommateur. En associant consommateurs et producteurs autour d’un projet de production locale, Enedis facilite l’intégration des énergies renouvelables dans tous les territoires.

