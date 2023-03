Deux projets photovoltaÃ¯ques flottants sur dâ€™anciennes carriÃ¨res pour BayWa r.e. en France

BayWa r.e., leader européen du photovoltaïque flottant, dévoile ses deux premiers projets en France, sur d’anciennes carrières. A Dordives, dans le Loiret, les demandes d’autorisations seront déposées l’été prochain pour un projet d’environ 14 MWc sur un site d’extraction de granulat toujours en activité. A Dompierre-sur-Besbre, BayWa r.e. développe le premier projet photovoltaïque flottant du département de l’Allier sur une ancienne sablière. Les demandes d’autorisation seront déposées fin 2023.

BayWa r.e. prévoit de convertir dès 2026 en parc photovoltaïque flottant un des plans d’eau artificiel de la carrière de granulat de Nançay, anciennement exploitée par le groupe Lafarge Holcim. L’emplacement du projet, situé entre la carrière toujours en exploitation et la ligne de train Paris-Montargis, contribuera à revaloriser la zone désormais inexploitée du site d’extraction de matériaux.

Dépôt de dossier pour l’été 2023 à Dordives

Quelques 34 000 panneaux photovoltaïques, installés sur des supports flottants, pourraient recouvrir une superficie d’un peu plus de 7 hectares de panneaux. D’une puissance totale d’environ 14 MWc, la production annuelle du parc sera d’environ 15 GWh. Soit l’équivalent de la consommation domestique de 3 200 foyers (chauffage inclus), couvrant ainsi l’ensemble de la population de Dordives en électricité renouvelable. L’énergie décarbonée produite par la centrale permettra d’économiser environ 5 100 tonnes de CO 2 par an.

Sablière solaire à Dompierre-sur-Besbre

La sablière de Dompierre-sur-Besbre a été convertie, à l’issue de son exploitation en 2010, en un plan d’eau artificiel de 10 hectares. Le projet prévoit l’installation de 5 à 10 MWc de panneaux photovoltaïques sur des supports flottants. Sous réserve d’obtention des autorisations, il pourrait générer de l’électricité à l’horizon 2026. Tout comme le projet de Dordives, une partie limitée de 40 à 60 % des plans d’eau sera occupée par les panneaux solaires, qui seront installés à plus de 20 mètres des berges, afin de maintenir les activités en toute sécurité et préserver la faune et la flore. Les flotteurs seront reliés entre eux et ancrés au fond du plan d’eau. L’installation de panneaux solaires réduisant l’évaporation de l’eau, ces deux projets contribueront à préserver cette ressource précieuse, tout en produisant de l’énergie renouvelable.

Des installations qui s’adaptent parfaitement au niveau de l’eau sans perturber les écoulements de crue

Le photovoltaïque flottant a démontré sa sûreté et l’absence d’impact sur la biodiversité. BayWa r.e. dispose d’une grande expérience de cette technologie, notamment sur des lacs de carrières en fin d’exploitation. La solution solaire flottante telle que conçue par BayWa r.e. présente l’avantage de ne pas modifier les écoulements de crue et d’avoir un impact nul sur l’emprise de la crue et les hauteurs d’eau. Par ailleurs, le système d’ancrage développé par BayWa r.e. permet de résister à des vitesses de crue de l’ordre de 1m/s et à de fortes tempêtes. Les panneaux solaires seront installés à plus de 20 mètres des berges, sur un ensemble de flotteurs reliés entre eux et ancrés au fond du plan d’eau. Les transformateurs électriques seront également installés sur l’eau, limitant l’impact sur les berges, et prévenant tout aléa en cas de crue. Les études hydrauliques réalisées ont confirmé la faisabilité des projets et l’absence de risque pour de telles installations sur les zones concernées.

Des projets soucieux de l’environnement

Les panneaux photovoltaïques, positionnés en forme de toit, laissent passer une partie de la lumière et sont naturellement refroidis par un air frais qui remonte sur la face arrière des panneaux suivant un effet de cheminée, ce qui permet de maximiser leur production. L’ancrage au fond de l’eau a été conçu pour respecter la biodiversité du site. En plus des études de faisabilités nécessaires en phase de développement, des suivis environnementaux seront réalisés pendant la construction et l’exploitation des sites. Le positionnement de la structure sur des flotteurs à la surface de l’eau permet de limiter l’impact paysager des parcs. BayWa r.e. veille à leur bonne insertion paysagère, en maintenant et en renforçant si nécessaire le couvert végétal autour des sites. Les projets sont conçus pour être respectueux des usages existants des plans d’eau, et compatibles avec d’autres activités comme la pêche. Ils contribuent à donner un usage supplémentaire aux sites, au bénéfice du climat et de l’environnement.

Soutien des collectivités

Le projet de Dordives été présenté au pôle Energies Renouvelables et Hydrogène (ENR) du Loiret et en commission Environnement, Mobilité, Transition écologique de la Communauté de Communes des 4 Vallées, assurant ainsi une information continue des acteurs locaux. Le Conseil municipal de Dordives a délibéré à l’unanimité en sa faveur du projet en mars 2022. En parallèle, BayWa r.e. a lancé une démarche de communication et concertation continue auprès des riverains. Une campagne de financement participatif, ouverte prioritairement aux habitants de Dordives et des communes voisines, a été lancée en mars 2023 afin de faire profiter les riverains du projet et les habitants du Loiret et de Seine-et-Marne des retombées du parc. Les modalités d’investissement sont présentées sur www.lendosphere.com/dordives

Le projet de Sept-Fons bénéficie d’un fort soutien de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire. Les communes de Dompierre et de Diou ont été rencontrées et sont tenues informées de l’avancement du projet.

Le projet de Dompierre sera présenté au pôle ENR de l’Allier d’ici l’automne 2023, une fois les études environnementales achevées et un scénario d’implantation arrêté. « Avec ce nouveau parc photovoltaïque flottant, la Communauté de communes s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique, et contribue à la souveraineté énergétique. Ce second projet de BayWa r.e. soutenu par la collectivité est synonyme de retombées économiques bienvenues dans un contexte de tension accrue sur les prix de l’énergie. » commente Roger Litaudon, président de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire, sur laquelle BayWa r.e. a construit et exploite le parc solaire au sol de Varennes-sur-Allier.