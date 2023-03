Enerplan, syndicat des professionnels de lâ€™Ã©nergie solaire, change dâ€™identitÃ© visuelle

Enerplan, né en 1983 sous l’impulsion de précurseurs toujours actifs au sein du syndicat, notamment André Joffre Vice-président émérite, rassemble aujourd’hui plusieurs centaines d’entreprises adhérentes et s’appuie sur l’expertise collective de ses membres, leur connaissance fine des enjeux et des métiers du solaire, chaleur et électricité, pour porter ses propositions auprès des pouvoirs publics et de la société civile. A 40 ans, Enerplan entame un nouveau cycle d’action et d’ambitions au service du secteur solaire pour accélérer la transition énergétique de la France, dans l’élan donné par le plan #REPowerEU au niveau européen.

La production d’énergie solaire, solution performante, écologique et rapidement déployable, est mobilisée pour faire face aux crises énergétiques et climatiques avec une forte ambition en Europe d’ici 2030. Un développement massif de nouvelles capacités, articulé à des innovations sur le stockage et les flexibilités réseau, peut permettre à notre pays d’atteindre plus vite ses objectifs. Plus que jamais, le solaire est une chance pour le climat et pour l’économie, comme le prouve sa dynamique au plan mondial.

Les entreprises du solaire veulent apporter toute leur contribution aux objectifs de décarbonation de notre économie et de nos modes de vie. Elle sera décisive pour la résilience économique et sociale des territoires, avec également des projets de nouvelles industries. Pour porter ces arguments dans le débat public, Enerplan entend dans les prochains mois être plus présent dans le débat publiC’est dans cet esprit qu’à l’occasion du salon BePositive, dont Enerplan est partenaire, nous dévoilons ce mardi 21 mars la nouvelle identité visuelle d’Enerplan.

Pour Daniel Bour, président d’Enerplan, « ce changement d’identité visuelle traduit la volonté d’Enerplan et de son conseil d’administration de monter en puissance. Les défis sont importants : entre la mise en oeuvre de la loi d’accélération des ENR, la loi de programmation pluriannuelle avec un objectif 7 à 10GW de solaire annuel ou le développement de la filière industrielle en France – dont le projet de gigafactory de Fos-sur-Mer est un exemple qui bénéficiera à l’ensemble du tissu industriel photovoltaïque français. Depuis le début de l’année, notre équipe s’est étoffée pour accompagner au mieux les besoins de la filière. Dans les prochains mois, nos outils de communication seront modernisés. Les évènements forts d’Enerplan – Etats généraux de la chaleur solaire et Université de l’Autoconsommation photovoltaïque – auront cette année une dimension particulière. A 40 ans, Enerplan n’a pas seulement l’âge de la maturité mais celui de la volonté renouvelée ».