Innovation : mise en service de la centrale des Terres Neuves sur trackers de Vernon en Normandie

Courant juillet 2022, la centrale des Terres Neuves sise sur le site du CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) de Vernon en Normandie produira enfin des électrons verts sur le réseau d’électricité, en mode revente totale. Cette centrale lauréate de la 2ème tranche de l’appel d’offres pour la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire, est montée sur des trackers un axe fruit de la R&D de l’entreprise TEAMSUN. Des trackers nouvelle génération simples, efficaces et durables !

La centrale des Terres Neuves sera mise en service dans les prochains jours sur le site du CNPP de Vernon. Implantée sur trois hectares, la centrale solaire de 1,36 MWc équipée des Trackers 1 Axe TEAMSun produira plus de 1 789 MWh par an. La Centrale du CNPP permettra aux professionnels de l’énergie, aux industriels et aux collectivités locales de mesurer la pertinence de l’innovation développée.

Une production d’énergie supérieure de 25%

Le système breveté de « Tracker TS0 Horizontal un axe » de TEAMSun, est une solution innovante et efficiente. Ce système permet une production d’énergie supérieure de 25% par rapport à un système fixe traditionnel, sans coûts supplémentaires de réalisation. Cette innovation technologique est née de notre volonté de contribuer à la transition énergétique et de démocratiser l’autoconsommation sur tout le territoire. Après la réalisation de cette grande centrale solaire raccordée au réseau public de distribution d’électricité, qui sera une formidable vitrine pour TEAMsun, le « Tracker TS0 Horizontal un axe » est destiné principalement aux projets de centrales au sol et en toiture terrasse, en autoconsommation photovoltaïque (sites industriels et équipements publics).

L’innovation au service de la transition énergétique et de la décarbonation de l’industrie

Par ailleurs, il trouvera facilement sa place sur le marché des « Nouveaux systèmes énergétiques » qui seront promus par le « Mouvement des Entreprises de France » qui vient de lancer la plateforme : « Je décarbone » en s’associant au Comité Stratégique de filière Nouveaux Systèmes Énergétiques (CSF-NSE) et en partenariat avec l’alliance ALLICE, le CEA et de nombreuses associations du secteur de la transition énergétique et de l’industrie avec le soutien de l’ADEME. « L’objectif de cette initiative est de mettre en place un véritable « Hub » de la décarbonation en France » confie Eric Pain, directeur marketing et commercial, co-fondateur de TEAMSun. À l’heure où le monde change, où il est déjà question de ne plus financer les énergies fossiles, l’innovation TEAMSun intéressera principalement les entreprises et collectivités engagées et responsables qui souhaitent convertir leurs sites grâce aux énergies propres.