Deux nouvelles acquisitions dans les secteurs de lâ€™Ã©lectricitÃ© et du solaire pour TSG acteur de la mobilitÃ© responsable

TSG, spécialiste européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable, renforce son expertise dans les domaines de l’électricité et du solaire avec l’acquisition de deux nouvelles entreprises : NRGreen ApS (Danemark) et Ruven Baumgärtner Elektrotechnik GmbH (Allemagne). Ces acquisitions s’inscrivent dans l’ambition stratégique de TSG de développer des solutions multi-énergies pleinement intégrées à l’échelle européenne, tout en renforçant ses capacités opérationnelles pour répondre aux besoins croissants de ses clients en matière d’électrification. De quoi renforcer les capacités opérationnelles électriques et solaires de TSG à l’échelle européenne !

Ces deux entreprises apportent des compétences techniques complémentaires aux lignes métiers électricité et solaire de TSG :

NRGreen ApS (Danemark) : basée près de Copenhague, NRGreen propose des services de conception, d’installation et de maintenance de systèmes photovoltaïques intégrant des batteries. Son portefeuille solide et son savoir-faire en financement permettent à TSG d’élargir son offre solaire dans les pays nordiques. Cette acquisition renforce également la présence de TSG en Europe du Nord, une région où l’électrification s’accélère et où les infrastructures énergétiques de nouvelle génération prennent de l’ampleur.

Ruven Baumgärtner Elektrotechnik GmbH (Allemagne) : en tant que spécialiste de l’électrotechnique avec plus de 40 ans d’expérience, RBE fournit des services de conception, d’installation et de maintenance électrique pour les secteurs du commerce (alimentaire et non-alimentaire), de l’industrie et du tertiaire. Grâce à ses solides expertises techniques et à sa couverture nationale, l’entreprise vient renforcer la position de TSG sur le marché allemand et soutenir le développement de son activité électrique.

Renforcer les expertises locales pour déployer des solutions énergétiques intégrées à l’échelle européenne

Ces acquisitions viennent accroître la capacité de TSG à proposer des solutions responsables de bout en bout pour les infrastructures commerciales, industrielles et de mobilité à travers l’Europe. En intégrant des équipes locales hautement qualifiées, TSG renforce son maillage opérationnel et son savoir-faire dans les domaines du photovoltaïque, des installations électriques, du stockage d’énergie et de l’intégration de systèmes intelligents. Expert reconnu des services énergétiques intégrés, TSG conçoit, installe et maintient des systèmes électriques et solaires adaptés aux besoins spécifiques de ses clients, tout en respectant les standards les plus exigeants en matière de qualité et de sécurité. Ce réseau renforcé de professionnels accroît la capacité du Groupe à piloter des projets complexes et de grande envergure — qu’il s’agisse d’électrification de sites industriels, de centrales solaires commerciales ou de modernisation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Le solaire : un levier croissant de performance opérationnelle

À mesure que l’électrification progresse, l’énergie solaire devient un levier stratégique pour les opérateurs de mobilité confrontés à des contraintes énergétiques croissantes sur leurs sites. La recharge haute puissance, les limites de raccordement au réseau et l’évolution des cadres réglementaires poussent de nombreux clients à intégrer des systèmes photovoltaïques et de stockage directement dans leurs infrastructures. L’expertise solaire de TSG permet à ces clients de sécuriser et d’optimiser leurs flux énergétiques, d’accélérer les déploiements et de gagner en autonomie, faisant de l’énergie un véritable atout opérationnel. Ces nouvelles acquisitions viennent renforcer la capacité du Groupe à proposer ces solutions, partout en Europe. « Avec ces deux nouvelles acquisitions, nous poursuivons l’exécution de notre stratégie : renforcer nos expertises électriques et solaires, étendre notre empreinte européenne et proposer des solutions toujours plus intégrées pour accompagner la transition énergétique de nos clients. Le savoir-faire de nos équipes est au cœur de notre développement et de notre transformation », déclare Jean-Marc Bianchi, CEO de TSG.