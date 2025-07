Nouveau rapport de la tÃ¢che 13 de l’AIE PVPS : optimisation des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques pour diffÃ©rents climats

Le nouveau rapport de la tâche de l’AIE PVPS fournit des conseils ciblés pour améliorer les performances et la fiabilité des systèmes photovoltaïques déployés dans des climats divers et souvent rigoureux. En analysant les facteurs de stress spécifiques au climat et en présentant des stratégies d’atténuation éprouvées, il peut servir de ressource pratique pour les planificateurs et les développeurs de projets, qui s’efforcent d’assurer le succès à long terme des projets photovoltaïques dans le monde entier.

À mesure que le déploiement mondial du photovoltaïque s’accélère, sous l’effet de la baisse des coûts, des progrès technologiques et des objectifs climatiques urgents, les installations sont de plus en plus situées dans des environnements difficiles tels que les déserts, les régions tropicales et les zones froides et enneigées. Ces régions fournissent souvent d’excellentes ressources solaires, mais présentent également des risques uniques pour la durabilité et les performances des systèmes photovoltaïques, ce qui rend essentielles une conception sur mesure et des approches spécifiques au climat.

Principales constatations

En cas de connaissances limitées sur les exigences spécifiques au site et/ou d’indisponibilité de modules photovoltaïques spécifiques au climat, des produits standard sont souvent utilisés. De plus, la pression pour des modules moins chers a entraîné la tendance vers des modules photovoltaïques plus grands avec du verre plus fin, des encapsulants et des feuilles de fond moins chers, et une épaisseur de cadre réduite, qui augmentent aujourd’hui les taux de dégradation et de défaillance dans les environnements difficiles. Le verre frontal renforcé, les géométries de cadre améliorées, les interconnexions résistantes aux micro-fissures et les encapsulants avancés comme le POE ou le silicone améliorent la durabilité dans des conditions difficiles. Des revêtements spéciaux contre les salissures, la chaleur, la neige ou la corrosion sont à l’étude, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer leur longévité et leur rentabilité. Très souvent, les mesures d’atténuation visant à résoudre un problème peuvent en exacerber un autre par inadvertance, d’où la nécessité d’effectuer des tests approfondis ou d’acquérir une compréhension plus approfondie des conditions de charge réelles pour identifier la solution la plus efficace. L’expérience des modules photovoltaïques optimisés pour le climat est encore limitée, ce qui nécessite l’échange de davantage de données de terrain et d’enseignements au sein de la communauté photovoltaïque.

Ce rapport souligne l’importance d’une conception de projets photovoltaïques optimisée pour le climat afin de garantir des systèmes d’énergie solaire photovoltaïque fiables et rentables, un élément essentiel de la transition mondiale vers une énergie propre.

iea-pvps.org/key-topics/t13-optimisation-different-climates-2025/