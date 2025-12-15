Bon-Repos-sur-Blavet (22) : un dÃ©laissÃ© routier transformÃ© en source dâ€™Ã©nergie durable pour le territoire

Il y a quelques jours Ã peine, dÃ©but dÃ©cembre, CVE, Ã‰nergie PartagÃ©e, Enercoop Bretagne et la CommunautÃ© de Communes du Kreiz Breizh, ont annoncÃ© la mise en service le parc solaire citoyen de Bon-Repos-sur-Blavet, situÃ© dans les CÃ´tes dâ€™Armor, en Bretagne. Ce projet symbolise une nouvelle Ã¨re pour la transition Ã©nergÃ©tique : une Ã©nergie verte, locale et partagÃ©e, au service des territoires et de leur souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.

AprÃ¨s 8 mois de travaux, ce parc photovoltaÃ¯que de 10 350 panneaux, implantÃ© sur un ancien dÃ©laissÃ© routier de la RN 164, offre une seconde vie Ã ce site inutilisÃ©. Chaque annÃ©e, il produiraÂ 6,6 GWhÂ dâ€™Ã©nergie verte, soitÂ lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 3 000 habitants. Lâ€™Ã©nergie produite est injectÃ©e sur le rÃ©seau gÃ©nÃ©ral, renforÃ§ant ainsi lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique du territoire.

Le respect de lâ€™environnement est au cÅ“ur du projet. Des amÃ©nagements ont ainsi Ã©tÃ© prÃ©vus pour permettre la circulation de la petite faune, et un suivi Ã©cologique sera effectuÃ© pour observer la recolonisation de la flore et de la faune pendant les 10 premiers trimestres dâ€™exploitation.

Plus de 6 millions â‚¬ dâ€™investissements portÃ© par CVE, Energie PartagÃ©e Enercoop Bretagne et la CommunautÃ© de Communes du Kreiz Breizh via SASU Energies Renouvelables Kreiz Breizh

Ce projet, dâ€™un investissement de 6,2 millions â‚¬, se distingue par une gouvernance partagÃ©e :Â 60% du capital est dÃ©tenu par CVE, les 40% restants par des acteurs publics et citoyens, dont EPI (15%), Enercoop Bretagne (15%), et la SASU Energies Renouvelables Kreiz Breizh (10%). Au-delÃ de la production dâ€™Ã©nergie verte, le parc photovoltaÃ¯que va gÃ©nÃ©rer des retombÃ©es Ã©conomiques notables pour le territoire : dividendes, loyer pour la commune et taxes sur la production dâ€™Ã©nergie, estimÃ©es Ã plus deÂ 945 000 â‚¬ sur 30 ans, qui seront allouÃ©es Ã des amÃ©nagements locaux. PourÂ Sandra Le Nouvel, PrÃ©sidente de la CCKBÂ Â« la CCKB dispose de compÃ©tences reconnues pour sâ€™emparer de ce sujet et peut sâ€™appuyer sur des Ã©quipes engagÃ©es de longue date dans le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. Les politiques locales portÃ©es par la CCKB ont pour but de lutter contre les fractures sociales. Lâ€™enjeu est de sâ€™assurer que notre territoire puisse bÃ©nÃ©ficier concrÃ¨tement des retombÃ©es Ã©conomiques des projets dâ€™Ã©nergie, et en particulier de cette premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que au sol sur notre territoire. Â»

Â

Â«Â Lâ€™exemplaritÃ© du projet lui a permis dâ€™obtenir le Label Ã‰nergie PartagÃ©eÂ Â»

Par ailleurs, la sociÃ©tÃ© consacrera chaque annÃ©e une enveloppe deÂ 6 000â‚¬ destinÃ©e Ã des actions locales pour la transition Ã©cologiqueÂ (sensibilisation, Ã©conomies dâ€™Ã©nergie, etc.). PourÂ Erwan Boumard, Directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Ã‰nergie PartagÃ©e, Â« la dÃ©marche du parc solaire de Bon-Repos-sur-Blavet est vertueuse : des acteurs publics et citoyens sont parties prenantes de la gouvernance et du financement, et lâ€™installation est implantÃ©e sur un terrain dÃ©gradÃ© impropre Ã dâ€™autres usages. Lâ€™exemplaritÃ© du projet lui a permis dâ€™obtenir le Label Ã‰nergie PartagÃ©e, soutenu par lâ€™Ademe, le seul label qui garantit la qualitÃ© dâ€™un projet dâ€™Ã©nergie renouvelable. Â»

Un modÃ¨le local, reproductible et porteur dâ€™avenir

Le parc solaire de Bon-Repos-sur-Blavet illustre un modÃ¨le vertueux et reproductible, fondÃ© sur trois piliers essentiels lâ€™optimisation fonciÃ¨re, avec la reconversion dâ€™un site inutilisÃ©, laÂ production locale dâ€™Ã©nergie verteÂ rÃ©pondant aux besoins du territoire et bien sÃ»t lâ€™implication citoyenne,Â gage de durabilitÃ© et de transparence. Et Sylvain Legrand, Directeur gÃ©nÃ©ral de CVE Solar, de conclure : Â« AprÃ¨s le parc PV de LoudÃ©ac dans les CÃ´tes dâ€™Armor, il sâ€™agit du 2Ã¨me parc solaire au sol de CVE en Bretagne. Continuer Ã dÃ©velopper lâ€™Ã©nergie solaire est une rÃ©ponse concrÃ¨te face aux enjeux climatiques et de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Ã€ Bon-Repos-sur-Blavet, comme sur tous nos projets, nous construisons des projets Ã©nergÃ©tiques responsables, localement ancrÃ©s et partagÃ©s, au service du bien commun Â».