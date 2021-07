Â« POWERFUL PIONEERS FOR 30 YEARS Â» : Intersolar fÃªte ses 30 ans

Intersolar, le premier salon au monde pour l’industrie solaire s’engage depuis trois décennies pour un approvisionnement énergétique durable et fête cette année son 30e anniversaire. Ce qui a commencé comme une exposition locale baptisée « Solar ’91 » est devenu Intersolar, la plateforme la plus importante du secteur solaire. Ce salon professionnel réunit les esprits pionniers et innovants de l’industrie solaire. Il fait partie depuis 2018 de la plateforme d’innovation The smarter E Europe. Cette année, pour cause de pandémie, le salon adopte un format resserré sous le nom d’Intersolar Europe Restart 2021 et aura lieu du 6 au 8 octobre 2021 à la Messe München.

Solar Promotion GmbH, ses filiales Solar Promotion International GmbH et Conexio-PSE GmbH ainsi que Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) organisent dans le monde entier des salons et conférences pour le nouveau monde de l’énergie, et ce dans plusieurs secteurs : énergies renouvelables, accumulateurs d’énergie, bâtiments et quartiers à haut rendement énergétique, infrastructure de recharge et électromobilité. Les organisateurs ouvrent des marchés, encouragent l’échange de connaissances et offrent une vitrine mondiale aux innovations. Leur vision : un approvisionnement énergétique renouvelable, décentralisé, numérisé et disponible en permanence. Leur plateforme centrale : The smarter E, dont Intersolar est l’étincelle originelle et une partie intégrante.

De l’exposition locale à la force motrice du secteur

L’histoire d’Intersolar Europe commence à Pforzheim il y a 30 ans. « J’étais encore étudiant quand moi et mes camarades avons organisé l’exposition Solar’91. Déjà à l’époque, nous étions motivés par la vision d’un avenir solaire et d’un approvisionnement énergétique plus respectueux de l’environnement », se souvient Markus Elsässer, directeur de Solar Promotion GmbH. En 1991, cinq entreprises étaient venues présenter leurs produits. Markus Elsässer poursuit : « En tant que promoteur de l’événement, j’avais conscience qu’il fallait que le solaire gagne en importance pour pérenniser l’approvisionnement énergétique. Nous avons depuis poursuivi cet objectif avec succès et développé avec Intersolar une vitrine internationale pour ce secteur. » Dès le début, Solar Promotion GmbH s’est alliée à des associations, instituts de recherches et autres partenaires pour que cette vision d’un avenir solaire devienne réalité. Elle s’est engagée en faveur d’une rétribution couvrant les coûts de l’électricité solaire, du programme 100 000 toits solaires (de 1999 à 2003) et de la loi allemande sur les énergies renouvelables (à partir de 2000). Ces coopérations et cet investissement ont posé les fondements de cette success-story : Intersolar est plus qu’un salon. C’est une force motrice et innovatrice et un catalyseur qui bénéficie d’un réseau puissant dans le secteur.

De Pforzheim à Fribourg-en-Brisgau et Munich puis au monde entier

En trois décennies, le nombre d’exposants et de visiteurs n’a cessé de croître. Dès les années 2000, le CongressCentrum de Pforzheim était devenu trop petit. Le salon a déménagé à Fribourg, renforcé son orientation internationale et changé de nom pour devenir Intersolar. Depuis lors, il s’est adjoint un deuxième organisateur, FWTM, en plus de Solar Promotion GmbH. « Depuis 2000, nous participons au développement d’Intersolar en tant que partenaire », souligne Daniel Strowitzki, directeur de FWTM. L’Association fédérale allemande de l’industrie solaire (BSW-Solar) est depuis 2008 partenaire exclusif d’Intersolar Europe. Le directeur général Carsten Körnig : « Chaque année, nous proposons un programme varié à Intersolar Europe : nous diffusons des connaissances techniques lors d’ateliers et sur notre stand, nous encourageons le rapprochement entre les investisseurs et nos membres et nous encadrons les délégations internationales. Aucune autre plate-forme ne s’y prête aussi bien qu’Intersolar. C’est une institution dans le secteur, nous félicitons le salon pour son 30e anniversaire. Nous avons hâte de participer à Intersolar Europe Restart 2021 en octobre et de poursuivre notre fructueuse collaboration. »

D’un salon spécialisé à une plateforme d’innovation pour le nouveau monde de l’énergie

Le courant solaire n’est qu’un aspect de la transition énergétique et ne doit pas être considéré en isolation. Au contraire, l’heure est désormais aux solutions intégrées qui permettent un approvisionnement total avec de l’énergie renouvelable 24h/24 toute l’année. En toute logique, Intersolar Europe s’est associé à ees Europe (le salon professionnel des batteries et systèmes de stockage d’énergie le plus grand et le plus international d’Europe) en 2014 pour présenter en un même lieu les technologies, produits et innovations dans les secteurs de la production et du stockage d’énergies renouvelables. L’étape suivante a été la création de la plateforme d’innovation The Smarter E Europe couvrant tout le nouveau monde de l’énergie. En 2018, The Smarter E Europe a regroupé pour la première fois quatre salons professionnels consacrés aux énergies renouvelables et aux solutions intelligentes : Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe (salon professionnel international pour les infrastructures de recharge et l’électromobilité) et EM-Power Europe (salon professionnel international pour la gestion énergétique et les solutions d’énergie en réseau). Avec cet élargissement thématique, la mise en réseau des différents secteurs et domaines et le développement de la plateforme pour le nouveau monde de l’énergie, les organisateurs ont su capter l’air du temps, confirmant leur esprit d’innovation et d’avant-garde. Leur expérience dans le secteur des énergies renouvelables a fait de Solar Promotion GmbH et FWTM des leaders dans l’organisation de salons et de conférences et le moteur du nouveau monde de l’énergie. En collaboration avec des instituts de recherche et des associations, elles publient des études et des entretiens avec des experts. Dans la série « The smarter E goes digital », elles organisent depuis 2020 des événements en ligne, des webinaires et des podcasts avec des spécialistes de l’économie, de la recherche et des associations. En outre, les concepts commerciaux innovants sont récompensés : avec les prix The smarter E, Intersolar et ees AWARD, les organisateurs saluent les entreprises qui façonnent le monde de l’énergie de demain. Quant au prix de la transition énergétique « Energiewende Award », il distingue les meilleurs fournisseurs d’énergie de la région Allemagne-Autriche-Suisse.

Intersolar Europe Restart 2021 : nouer des liens et échanger

La plateforme d’innovation et le salon professionnel Intersolar présenteront cette année aussi des produits et modèles commerciaux innovants. Les exposants, visiteurs et participants à la conférence découvriront concrètement et directement que le nouveau monde de l’énergie est possible. Encouragés dans leurs projets, ils auront l’opportunité de lancer plus vite sur le marché leurs idées, produits et solutions et de faire avancer le monde de l’énergie de demain. L’association SolarPower Europe fournit des repères : elle présente avec son « Global Market Outlook » l’étude de marché déterminante pour le secteur solaire mondial. La présidente Walburga Hemetsberger : « En tant que partenaire d’Intersolar, nous avons hâte de pouvoir présenter cette année notre Global Market Outlook. Avec son rayonnement international, Intersolar offre aux acteurs du secteur les meilleures conditions possibles pour présenter de nouvelles idées, réseauter et échanger. Nous félicitons Intersolar pour son 30e anniversaire et nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération pour les 30 prochaines années. »