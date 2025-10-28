LUXEL et Lendosphere lancent deux financements participatifs dÃ©diÃ©s Ã  deux parcs solaires dans lâ€™Allier

LUXEL annonce lâ€™ouverture de deux financements participatifs, via Lendosphere, dÃ©diÃ©s aux parcs solaires de Nassigny et Quinssaines 3, dans lâ€™Allier.

Avec un objectif de 80 000 euros pour Nassigny et 450 000 â‚¬ pour Quinssaines 3, ces campagnes sont rÃ©servÃ©es aux habitants du dÃ©partement d’implantation, l’Allier, et Ã ceux des dÃ©partements limitrophes : Cher, Creuse, Loire, NiÃ¨vre, Puy-de-DÃ´me et SaÃ´ne-et-Loire. Pour Amandine Deschamps, Cheffe de projets AURA chez LUXEL : Â«Â LUXEL accompagne les territoires dans la transition Ã©nergÃ©tique. Câ€™est donc une fiertÃ© pour nous dâ€™avoir dÃ©veloppÃ© et construit ces parcs solaires en partenariat avec les collectivitÃ©s locales. En revalorisant des terrains inexploitÃ©s en centrales photovoltaÃ¯ques, nous contribuons activement Ã la production d’Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e locale. Aujourdâ€™hui, nous proposons aux habitants de participer directement Ã ces projets grÃ¢ce Ã ces deux campagnes de financement participatif locales. Â»

Ã€ propos du parc solaire de Nassigny

Le parc solaire de Nassigny, amÃ©nagÃ© sur un ancien site de remblais, a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© par LUXEL en concertation avec les acteurs locaux. Mis en service en juillet 2024, le site est aujourdâ€™hui exploitÃ© et maintenu par LUXEL ou des sous-traitants locaux. Dâ€™une puissance totale de 7,8 MWc, la centrale photovoltaÃ¯que de Nassigny produit annuellement 9,5 GWh, Ã©quivalent Ã la consommation Ã©lectrique annuelle moyenne de plus de 4 400 habitants, soit 80 % des besoins annuels moyens en Ã©lectricitÃ© des habitants de la CommunautÃ© de communes du Val de Cher. Ceci permet dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de plus de 2 300 tonnes de CO 2 dans l’atmosphÃ¨re chaque annÃ©e.

Ã€ propos du parc solaire Quinssaines 3