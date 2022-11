RGREEN INVEST/Econergy : un investissement de 250Mâ‚¬ destinÃ©s au dÃ©veloppement du pipeline de projets renouvelables

Econergy Renewable Energy, leader européen de l’investissement, du développement et de l’exploitation de projets d’énergie renouvelable, renforce sa collaboration stratégique avec la société de gestion française indépendante, RGREEN INVEST, en sécurisant un investissement cible de 250 millions d’euros au niveau corporate et des actifs.

RGREEN INVEST apporte un financement corporate de 87,5 millions d’euros à Econergy International Limited, la filiale britannique de la société israélienne cotée en bourse, sur la base d’une valorisation pre-money de 350 millions d’euros, qui servira à accompagner le développement de leur pipeline et leurs ambitions de croissance en Europe. Econergy fournira des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la construction (EPCm) ainsi que des services européens de gestion de projet pour une durée minimum de dix ans. Une installation solaire d’une capacité de 92 MW située à Parau, en Roumanie En parallèle, 163 millions d’euros se destinent à la construction des projets solaires et éoliens d’Econergy à travers l’Europe, incluant 50 millions d’euros déjà engagés par RGREEN INVEST pour la construction qui a débuté cette année d’une installation solaire d’une capacité de 92 MW située à Parau, en Roumanie. La transaction sera réalisée par le biais des fonds INFRAGREEN IV et V (ce dernier étant en cours de levée) de RGREEN INVEST. L’opération marque une nouvelle étape pour le partenariat de RGREEN INVEST et d’Econergy, déjà associés sur quatre projets d’investissements, et permettra à Econergy de développer son portefeuille de projets renouvelables et d’élargir son champ d’action en Europe après avoir réussi à mobiliser plus de 500 millions d’euros d’investissements au cours de la dernière année. Un pipeline de 224 projets « Nous nous réjouissons de l’investissement des fonds INFRAGREEN et de l’expansion de notre collaboration stratégique avec RGREEN INVEST. Notre partenariat remonte à 2016 et n’a cessé de se consolider grâce à une relation de confiance entre nos équipes construite autour de valeurs communes et d’un alignement des intérêts » précise Eyal Podhorzer, CEO d’Econergy. Il poursuit en indiquant : « Cette transaction souligne la confiance grandissante des investisseurs dans la résilience du business model d’Econergy et dans notre trajectoire de croissance. En 2022, nous avons amorcé la construction de projets solaires et de stockage d’envergure sur quatre marchés différents. Avec un pipeline de 224 projets et des capacités de développement d’autant plus significatives dans un contexte de secousses du marché, nous sommes prêts à franchir cette prochaine étape qui sera bénéfique pour toutes les parties prenantes de la société. » Et Olivier Guillaume, CIO de RGREEN INVEST de conclure : « Cette opération renforce la relation à long-terme qui existe entre RGREEN INVEST et Econergy et reflète une volonté partagée de favoriser la croissance des producteurs d’énergies renouvelables paneuropéens indépendants et de les aider à monter en puissance opérationnellement. »