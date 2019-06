Des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur le parking du ZÃ©nith de Nantes

Située à Saint-Herblain à l’ouest de Nantes (44), la salle de spectacles du Zénith accueille désormais des ombrières photovoltaïques sur ses deux parkings. Cette centrale solaire de 2,5 MW, installée par Legendre

Energie, a été inaugurée mercredi 26 juin dernier en présence de Johanna Rolland, Maire de Nantes (44) et Présidente de Nantes Métropole, Bertrand Affilé, Maire de Saint-Herblain (44) et de Pascal MARTIN, Directeur Général du Groupe Legendre (35).

Legendre Energie accompagne une nouvelle fois Nantes Métropole dans la mise en place d’une centrale solaire sur son territoire. La Métropole poursuit ainsi son engagement « vert » en installant des ombrières photovoltaïques sur les 2 300 places de parking de la salle de spectacle. En plus de l’électricité produite qui sera revendue sur le réseau de distribution, les ombrières apporteront du confort aux usagers des parkings en fournissant de l’ombrage, et également en les protégeant de la pluie. Les ombrières sont aussi équipées d’un dispositif d’éclairage pour la nuit. L’investissement de ce projet, de plus de 3 millions d’euros, a été porté par Legendre Energie qui assure également la maintenance et l’exploitation de l’installation via sa filiale dédiée.

Une surface couverte en solaire de plus de 4 hectares

Retenue début 2017 lors de l’appel d’offre lancé par Nantes Métropole, Legendre Energie a équipé les parkings P2 et P3 du Zénith de plus 8 500 panneaux photovoltaïques totalisant une puissance de 2,5 MW. Les travaux ont débuté les 8 octobre dernier et la mise en service de cette centrale a lieu ce mois de juin. Ceux-ci ont été réalisés en plusieurs étapes afin de pouvoir laisser en permanence des places de parking disponibles pour les usagers. La centrale solaire produira 2 800 MWh chaque année, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 1000 foyers (hors chauffage). Il est à noter que Nantes Métropole est déjà impliquée dans de nombreux projets d’énergies renouvelables comme celui de la centrale solaire de plus de 5 MW installée sur la toiture du nouveau Marché d’Intérêt National dont la mise en service et l’inauguration ont eu lieu en avril dernier.

