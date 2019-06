ENGIE Green a implantÃ© un nouveau parc solaire photovoltaÃ¯que sur une ancienne dÃ©charge du Grand ChÃ¢tellerault

Jean-Pierre Abelin, Président de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, Evelyne Azihari, Vice-Présidente au Développement durable et Philippe Lesoil, Directeur général adjoint d’ENGIE Green ont inauguré le mercredi 26 juin dernier la centrale photovoltaïque de Nonnes Sud. Ses 30 888 panneaux cumulent une puissance totale installée de 8,34 MWc qui alimentera en électricité verte près de 4 500 personnes par an.

Lancé en 2008, le projet de centrale photovoltaïque de Nonnes Sud a été mené en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux. Il a permis de convertir une ancienne décharge communale en installation photovoltaïque, source d’énergie renouvelable. La Ville de Châtellerault, propriétaire des terrains, les loue à ENGIE Green qui assure l’exploitation. Le montant global de l’investissement porté par ENGIE est de 8,5 millions d’euros.

La construction de la centrale réalisée par ENGIE Solar en partenariat avec plusieurs entreprises locales, a nécessité des aménagements particuliers prenant en compte les spécificités techniques du site et les contraintes paysagères :

• mise en place de fondations d’ancrage au sol (longrines bétons) adaptées à la présence de déchets en sous-sol et aux tassements différentiels

• un changement d’azimut sur le tiers Sud de la centrale afin d’éviter les effets d’éblouissement

• l’implantation d’une haie paysagère discontinue en bordure de voirie.

La Ville de Châtellerault, la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, le Département de la Vienne et la Région Nouvelle Aquitaine bénéficieront de retombées fiscales.

Photovoltaïque : un atout majeur dans le Plan climat air énergie de Grand Châtellerault

Grand Châtellerault vient d’adopter son plan climat air énergie territorial 2018-2024. L’objectif général est de mettre en œuvre la transition énergétique, en favorisant à la fois l’efficacité et la sobriété énergétiques. Il vise aussi à augmenter la part d’énergie renouvelable, électrique et thermique, dans la consommation finale d’énergie. Grand Châtellerault multiplie les initiatives pour accompagner la transition énergétique et favoriser une consommation raisonnée. L’électricité représente aujourd’hui un quart de l’énergie consommée sur le territoire de Grand Châtellerault. La production locale d’énergie est donc un des vecteurs importants d’aménagement du territoire. Le développement de la production d’énergie solaire photovoltaïque est un des piliers du Plan climat air énergie territorial de Grand Châtellerault. Des projets importants sont sortis de terre depuis 4 ans. Ils vont contribuer à faire passer de 10 à 16 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique du territoire. Cela revient à augmenter la production annuelle de 150 à 200 GWh.

Les 5 centrales photovoltaïques de Grand Châtellerault : La Massonne, Nonnes, Oyré Saint-Sauveur, Dangé Saint-Romain et bientôt Naintré (2021) sont des atouts précieux dans cette démarche de production d’énergie renouvelable. Les 4 centrales actuellement en fonctionnement permettent ainsi de fournir de l’électricité à près de 19 000 habitants de Grand Châtellerault (hors chauffage). Avec ses deux centrales de Nonnes et de la Massone, Châtellerault fait partie des rares villes à développer une production photovoltaïque au sol en milieu urbain. Cette dynamique châtelleraudaise a retenu l’attention de l’ADEME, qui en a fait un exemple dans une fiche pratique à destination des autres collectivités.

La centrale de Châtellerault est la deuxième installation photovoltaïque d’ENGIE Green dans le département de la Vienne. En Nouvelle Aquitaine, ENGIE Green, exploite près de 370 MWc et 150 MWc sont actuellement en cours de développement (à l’horizon 2022) ou en construction.

