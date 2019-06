Les capacitÃ©s renouvelables d’ENGIE dÃ©passent 1,5 GW en Inde grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©olien et au solaire

Projet éolien terrestre de 200 MW, nouveau parc photovoltaïque de 280 MWc, mise en exploitation commerciale du projet solaire photovoltaïque de 338 MWc à Kadapa, cette série de succès permet à ENGIE de franchir en Inde le cap de 1,5 GW de capacité de production d’électricité renouvelable. La Solar Energy Corporation of India (SECI) vient de confier à ENGIE un projet éolien terrestre de 200 MW dans l’État du Gujarat. ENGIE va signer un contrat d’achat d’électricité sur 25 ans avec la SECI, une institution du gouvernement fédéral indien. Ce succès fait suite à un autre projet attribué au Groupe par la Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL) pour un projet photovoltaïque de 280 MWc dans le Gujarat, dans le cadre du parc photovoltaïque de Raghanesda, actuellement en développement. Cet accord prévoit également la signature par ENGIE d’un contrat d’achat d’électricité sur 25 ans avec GUVNL, la société de distribution d’électricité de l’État.

En outre, ENGIE a finalisé la mise en service, une semaine plus tôt que prévu, de 80 % du projet solaire photovoltaïque Kadapa de 338 MWc situé dans l’État d’Andhra Pradesh, dont l’exploitation commerciale a commencé début juin. Paulo Almirante, Directeur général adjoint et Directeur des opérations d’ENGIE, a déclaré : « Ces succès démontrent la capacité d’ENGIE à accélérer le développement de son portefeuille d’énergies renouvelables et à atteindre son objectif ambitieux : ajouter 9 GW de capacités renouvelables supplémentaires au cours des trois prochaines années. » ENGIE est présent et actif en Inde depuis plus de 40 ans. Il emploie environ 1 000 personnes dans le pays dans la production d’électricité ainsi que dans l’ingénierie et les services énergétiques.

Plus d’infos…