Des installations dâ€™Ã©nergie renouvelable pour lutter contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique avec la GÃ©nÃ©rale du Solaire

Grâce à la prime fléchée d’Enercoop, des producteurs d’énergie renouvelable comme la Générale du Solaire agissent contre la précarité énergétique sur le territoire de leurs installations de production. Quand solaire rime avec solidaire !

Énergie Solidaire, le fonds de dotation de lutte contre la précarité énergétique, est chargé d’identifier des associations et de veiller à la mise en place d’actions locales de lutte contre ce fléau.

Une prime fléchée pour soutenir des actions de transition énergétique citoyenne

Enercoop, fournisseur coopératif d’électricité vraiment verte, est le seul à proposer à certains producteurs une prime, au-delà du complément de rémunération qu’ils perçoivent. Elle vise à mettre en place sur le territoire des installations de production des actions de transition énergétique citoyenne. Ainsi, une boucle vertueuse s’instaure pour que l’énergie renouvelable contribue à une transition énergétique citoyenne et solidaire sur les territoires concernés. Dans ce cadre, Générale du Solaire a reçu une prime fléchée de la part d’Enercoop et confié à Énergie Solidaire le soin d’identifier les actions de lutte contre la précarité énergétique qui en bénéficient. 7 installations sont concernées, dans 3 régions différentes : les 2 centrales de Grand Landes (Vendée), celle de Saint-Médard-La-Rochette (Creuse), celles de Combefa – Ker Park 1 et Realmont (Tarn), et enfin de Blajan – Ker Park 2 et Boulogne Sur Gesse – Ker Park 3 (Haute-Garonne). 3 associations locales vont bénéficier de plus de 19 000 €, issues des primes fléchées de ces 7 installations : Elise 85, le Creaq et Quercy énergies.

3 associations soutenues pour des actions variées contre la précarité énergétique

Énergie Solidaire a identifié des associations reconnues pour leur travail dans la lutte contre la précarité énergétique dans les régions des installations. Ainsi, le contrat de vente d’énergie renouvelable entre Générale du Solaire et Enercoop pour les parcs solaires cités ci-dessus, intègre une contribution à la question sociale de l’énergie. Des actions de différents types vont être mises en place. En Pays-de-la-Loire, l’association Elise 85 mènera une action pour améliorer le repérage des ménages en précarité énergétique. Cela passera par une formation des conseillers en économie sociale et familiale et une sensibilisation des acteurs de terrain. Le Creaq, en Nouvelle-Aquitaine, réalisera la formation de bénévoles pour qu’ils puissent installer des chauffe-eau solaire chez des ménages en précarité énergétique. Ainsi, les ménages pourront réduire leurs factures d’énergie tout en participant au développement des énergies renouvelables. Enfin, en Occitanie, la prime fléchée permettra à Quercy énergies de créer un fonds d’aide pour remplacer des petits équipements et agir vite pour améliorer le quotidien des ménages en précarité énergétique.