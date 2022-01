Reportage/Solis : dÃ©collage immÃ©diat en 2022 sur le marchÃ© franÃ§ais

Fondée en 2005, Ginlong Solis est l’un des principaux fabricants mondiaux d’onduleurs strings. Peu connu en France où il est présent timidement depuis trois ans via, le groupe chinois affiche en 2022 de nouvelles ambitions dans l’Hexagone. Autour d’un objectif : 10% de parts de marché !

« En 2022, nous déclenchons les opérations. Nous allons booster notre activité commerciale en France. C’est le moment de pousser nos produits » assure Jacobo Sanz, manager de la filiale espagnole de la marque. La relative timidité de Solis en France ces dernières années reposait sur deux raisons essentielles. Après avoir développé avec succès sa présence dans d’autres pays européens comme la Pologne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni avec son premier siège européen à Liverpool, Solis estime disposer désormais de la bonne gamme de produits pour s’attaquer plus avant à un marché très intéressant comme celui de la France. De l’autre, Solis, victime de son succès, manquait de produits à commercialiser avec pourtant une capacité de production annuelle à hauteur de 5,5GW. Mais cela, c’était avant. Une nouvelle usine Solis de production est entrée en fonctionnement à la fin de 2021, pour atteindre une capacité de 20 GW par an. De quoi donner des envies de conquête du marché français pour le staff européen de Solis !

Une large gamme de 0,7 kW à 255 kW

« Le photovoltaïque en France dispose d’un fort potentiel de développement et d’un avenir prometteur notamment grâce à toutes les dispositions prises par le gouvernement ces derniers mois, comme le guichet ouvert jusqu’à 500 kWc ou les mesures en faveur de l’autoconsommation » reconnaît Jacobo Sanz. Fort d’une nouvelle capacité de production et de ces bonnes nouvelles gouvernementales, Solis se renforce donc sur le marché français en signant de nouveaux partenariats avec des distributeurs référents et avec l’embauche d’un nouveau technicien rompu aux arcanes et aux subtilités du solaire dans l’Hexagone. Sur le plan des équipements, Solis dispose d’une large gamme mono et triphasée parmi les plus complètes du marché, du mini onduleur de 0,7 kWc au puissant 255 kWc pour les Utilities Scale, avec des possibilités d’hybridation et du stockage et même du « all in one » à venir en juin 2022. Jusqu’aux produits off grid spécifiques avec sectionneur AC intégré ! « Nous sommes techniquement bien placés partout, que ce soit dans le résidentiel, le commercial ou l’industriel. Nous avons également une belle carte à jouer dans l’autoconsommation, un marché qui nous tient particulièrement à cœur » poursuit Jacobo Sanz. En matière de SAV, Solis donne des gages de sérieux avec sa hot line qui apporte des solutions techniques sous les 24h00 et un remplacement dans les 72h00. Aux manettes Christophe Lopez, un technicien aguerri expert du marché français depuis plus de dix ans. Sur le plan logistique, un nombre important d’onduleurs est stocké dans un entrepôt à Rotterdam pour assurer une réponse rapide dans le cadre du programme de support après-vente du groupe.

Un taux d’échec est inférieur à 0,2 %

Société cotée à la bourse de Shenzhen, Ginlong Solis se classe, selon Bloomberg NEF Bancability, au troisième rang en termes de bancabilité parmi les marques asiatiques. Il a par ailleurs été le premier fabricant d’onduleurs à obtenir le rapport de bancabalité technique financière de DNV GL. Les onduleurs Ginlong Solis figurent sur les shortlists des fournisseurs agréés des grandes banques et des institutions de financement. Solis compte plus de 2 000 employés et plus de 300 techniciens dans le monde entier, avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Roumanie, en Australie, en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud et au Mexique. « Notre production est intégrée verticalement. Nous fabriquons en interne nos propres circuits imprimés. Tous les composants électroniques sont des marques premium internationales. Notre taux d’échec est inférieur à 0,2 % » précise Jacobo Sanz. À ce jour, Solis a vendu plus de 15 GW dans le monde entier. Sur le plan des parts de marché des fabricants d’onduleurs strings, le groupe se classe au premier rang au Royaume-Uni, au deuxième au Mexique, au Brésil, aux États-Unis et au troisième rang en Australie. « En matière de prospectives, l’objectif de la France est d’étoffer la part de marché sur l’année 2022, avec l’ambition de devenir rapidement l’un des principaux acteurs, à l’instar de notre position sur les autres marchés clés » conclut Jacobo Sanz. Une ambition crédible au vu du potentiel technologique et financier de ce géant mondial de l’onduleur string !

Encadré

Focus sur le Solis 3kW RAI Onduleur-CA

L’onduleur Solis 3kW RAI CA avec écran LCD est conçu pour mettre à niveau tout système connecté au réseau existant, quelle que soit la marque de l’onduleur. L’onduleur Solis à courant alternatif ne gère que la charge des batteries et ne fonctionne pas comme un onduleur solaire standard

✔ Technologie de commutation haute fréquence – Plus petit, plus intelligent

✔ Écran LCD

✔ Fonction d’alimentation de secours avec onduleur hors tension

✔ Compatible avec les batteries au Lithium et au plomb-acide – 40-60V

✔ Fonction EMS intelligente, améliorant la fiabilité de la batterie

✔ 5 ans de garantie usine