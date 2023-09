VIDEO : Intervention dâ€™AndrÃ© Joffre en ouverture de la 6Ã¨me Ã©dition de lâ€™UniversitÃ© de lâ€™Autoconsommation dâ€™Enerplan

Après avoir rappelé la genèse oh combien ! délicate des lois dédiées à l’autoconsommation, André Joffre a décliné un état des lieux des marchés solaires mondial et français qui affichent une belle dynamique. Parmi les raisons : une baisse marquée des prix des panneaux solaires, la Chine disposant de capacité de production largement supérieure au marché mais aussi la hausse à venir des tarifs de l’électricité. Sans oublier l’extension de l’autoconsommation au secteur de la mobilité électrique. Intéressant : le focus réalisé par André Joffre sur l’aspect non maîtrisable de l’autoconsommation solaire, Pour le gouvernement, il sera difficile de contenir la progression du marché d’autant que l’appétence des consommateurs pour l’autoconsommation est réelle et avérée. En gros, pour André Joffre, la croissance de l’autoconsommation est aujourd’hui irréversible.

www.youtube.com/watch?v=kMjDTbWuHCQ