Bioxegy et EDF imaginent le réseau électrique de demain en utilisant le biomimétisme

Comment répondre à l’introduction massive d’énergies renouvelables intermittentes dans le réseau électrique national ? – La réponse se trouve peut-être dans l’ingéniosité logistique et organisationnelle du vivant. EDF et Bioxegy, bureau d’étude et d’ingénierie leader du biomimétisme en France, lancent un projet de recherche et d’innovation biomimétique inédit en Europe, qui vise à répondre à l’un des défis énergétiques majeurs des prochaines années.

“Nous avons souhaité tirer parti du savant équilibre biologique assuré par l’échange quotidien permanent d’informations assuré par des milliards d’espèces pour imaginer le réseau électrique de demain. Le biomimétisme démontre une nouvelle fois comment l’humain peut bénéficier des enseignements de notre écosystème pour assurer un avenir énergétique innovant” analyse Sidney Rostan, PDG de Bioxegy.

Un algorithme bio-inspiré renforçant la connaissance de l’état du réseau électrique

Le réseau électrique français se doit d’évoluer afin d’être plus flexible et réactif aux variations. On peut notamment citer les variations dues à l’introduction massive d’ENR dans le réseau électrique, qui introduit l’injection de nouveaux points de production intermittente dans le réseau, ou encore celles dues à l’émergence de nouveaux comportements des usagers, qui modifient la topologie et les horaires de la demande.

Cette démarche relève d’un défi technique qui fait apparaître le besoin de décentralisation de l’intelligence pour connaître avec précision l’état du réseau. La réponse à ce challenge pourrait se trouver dans l’ingéniosité opérationnelle et la résilience logistique du vivant, que ce soit à des échelles fines, comme celle des organismes, ou à des échelles plus hautes, dans les écosystèmes par exemple. EDF et Bioxegy lancent un nouveau projet de recherche à forte composante algorithmique bio-inspirée destiné à trouver des modèles biologiques qui pourraient permettre d’optimiser le placement des capteurs de tension sur le réseau “Haute Tension”.

Une R&D de pointe au service d’un avenir énergétique innovant

“Devenons l’énergie qui change tout” – voici la raison d’être d’EDF, entreprise leader de la production d’électricité, qui a pour objectif de façonner un avenir énergétique conjuguant efficacité et sobriété. C’est un projet pour le moins ambitieux, qui suppose d’adopter des approches R&D audacieuses. Son département R&D MIRE (Mesures et systèmes d’Information des Réseaux Électriques), spécialisé dans la recherche sur le sujet des Smart Grids, est situé au Lac Paris Saclay, est en plein essor. Les départements de R&D d’EDF emploient 1868 collaborateurs en France pour un budget de plus de 713 millions d’euros. Les équipes d’EDF et de Bioxegy, se sont alors rapprochées pour explorer la manière dont l’innovation bio-inspirée pouvait participer à construire une gestion optimisée et toujours plus intelligente du réseau électrique national.

Un pari qui fait sens, puisque la nature assure la gestion du quotidien de milliards d’espèces qui échangent en permanence ressources et flux d’informations dans des écosystèmes sous contraintes. Un équilibre biologique subtil, résilient et orchestré au millimètre, qui constitue un gisement d’enseignements sophistiqués. Les équipes Bioxegy détiennent une expertise de pointe en France qui leur permet de décrypter ce savoir-faire naturel. Bioxegy s’en inspire ensuite pour élaborer des technologies efficaces. S’inspirer du génie du vivant !