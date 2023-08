Terre et Lac et Lendosphere lancent un financement participatif pour un portefeuille de 22 centrales photovoltaÃ¯ques

Terre et Lac annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à un portefeuille de 22 centrales photovoltaïques, situées dans huit départements de France. D’un montant de 1,35 M€, cette campagne est ouverte à tous.

Cette campagne de financement participatif en prêt rémunéré lancée par Terre et Lac et Lendosphere, permet, à des citoyens qui le souhaitent, de contribuer à la construction de 22 centrales solaires sur les toitures de 18 bâtiments agricoles et de 4 bâtiments industriels. Pour les investisseurs, c’est l’opportunité d’investir dans la transition énergétique et de décarboner leur portefeuille en conciliant valeurs écologiques et rentabilité financière.

Investir dans le développement des énergies renouvelables sur son territoire

Depuis sa création, Terre et Lac accompagne les acteurs des régions, entreprises, agriculteurs et collectivités locales dans la transition énergétique. « Forts de cet ancrage territorial que nous sommes fiers de partager avec notre partenaire financier Lendosphere, nous contribuons ensemble au développement des énergies renouvelables avec la même préoccupation : développer des projets respectueux de leur environnement en étroite collaboration avec les habitants de nos territoires. Grâce au financement participatif, ces derniers peuvent prendre une part active à cette transition, tout en accompagnant la croissance de notre groupe dans la continuité du succès des précédentes campagnes. » confie Sébastien Fenet, Directeur-général de Terre et Lac.

Une puissance cumulée de 6,22 MW