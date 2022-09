Derniers jours pour candidater Ã  l’AMI EcoTech Energie

Il est encore temps de répondre à l’AMI EcoTech Energie, avant ce mardi 20 septembre, afin de solliciter un pitch devant les donneurs d’ordre lors de la Rencontre EcoTech Energie qui aura lieu le 6 décembre au Ministère de l’Economie et des Finances à Paris. Le Pôle de compétitivité DERBI est partenaire de cet événement organisé par le PEXE, les Instituts Carnot et le Comité stratégique de filière Nouveaux Systèmes Energétiques.

Bénéficiaires et modalités :

- Vous êtes une start-up, PME, ETI, laboratoire de recherche

- Vous proposez une solution innovante contribuant à résoudre les enjeux énergétiques et répondre aux ambitions nationales.

- Domaines recherchés : Décarbonation de l’industrie • Biogaz et hydrogène décarboné • Systèmes énergétiques terrestres : Réseaux et EnR

energie.ecoentreprises-france.fr/AngularFormGlobal/Index/1101215/-1#/