ABB et Hydrogen Optimized Ã©largissent leur partenariat dans le domaine de lâ€™hydrogÃ¨ne

ABB et Hydrogen Optimized Inc. (HOI), entreprise canadienne pionnière dans la production à grande échelle d’hydrogène vert, ont signé un accord visant à élargir leurs relations stratégiques existantes. Cela inclut un investissement d’ABB dans Key DH Technologies Inc. (KEY), la société mère de HOI, en vue d’une accélération sur le segment en plein essor de la production d’hydrogène vert avec une architecture à grande échelle unique. Le secteur de l’hydrogène vert est en plein essor !

Cette signature fait suite à la présentation par les deux entreprises de leurs technologies d’hydrogène vert à la German-Canadian Atlantic Renewable Hydrogen Expo du 23 août 2022 à Stephenville (Terre-Neuve), à laquelle ont assisté le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz. L’hydrogène produit avec des émissions de dioxyde de carbone faibles à nulles est largement reconnu comme essentiel pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

L’hydrogène vert à grande échelle

En accélérant leur collaboration stratégique lancée en 2020, ABB et HOI font progresser le déploiement de systèmes économiques de production d’hydrogène vert à grande échelle pour décarboner les industries fortement émettrices qui répondent à un large éventail de besoins essentiels – énergie, métaux, ciment, services publics, ammoniac, engrais, et carburants pour les avions, les navires, les camions et les trains. Les entreprises mettront à profit leurs capacités et ressources respectives pour commercialiser rapidement la technologie brevetée d’électrolyse de l’eau à haute puissance RuggedCell™ de HOI pour les plus grandes usines d’hydrogène vert au monde. L’électrolyse de l’eau est le processus qui consiste à appliquer de l’énergie électrique pour séparer l’eau en hydrogène et en oxygène. La technologie RuggedCell™ convertit l’électricité renouvelable comme l’énergie hydraulique, solaire et éolienne en hydrogène vert pour l’industrie. « Nous sommes impatients de nous appuyer sur les relations de travail que nos entreprises entretiennent depuis deux ans pour explorer les énormes perspectives mondiales offertes par l’hydrogène vert, a déclaré Joachim Braun, président de la division Process Industries d’ABB. Après avoir procédé à une validation rigoureuse, nous sommes convaincus que la technologie RuggedCell™, combinée aux redresseurs haute puissance d’ABB, peut jouer un rôle de chef de file dans le segment de l’hydrogène vert à grande échelle. Nos technologies complémentaires renforceront la proposition de valeur d’Hydrogen Optimized et accéléreront la commercialisation de RuggedCell™. »

3 100 gigawatts d’électrolyseurs d’ici 2050

« Cet accord nous place en bonne position pour réussir sur le segment des installations à grande échelle auprès des clients nécessitant des installations d’une capacité de plusieurs centaines de mégawatts à plusieurs gigawatts, a indiqué Andrew T. B. Stuart, PDG de KEY et HOI. L’implantation mondiale d’ABB, ses relations commerciales et son leadership technologique dans le domaine des redresseurs haute puissance, des systèmes de contrôle décentralisés et de l’automatisation de la fabrication nous apportent l’accès au marché et les capacités nécessaires pour atteindre les objectifs de notre entreprise. » La capacité mondiale en électrolyseurs devrait atteindre 3 100 gigawatts d’ici 2050, selon un rapport de juin 2022 publié par DNV. Le groupe prévoit que l’hydrogène vert produit à partir d’électricité devienne la principale forme de production d’hydrogène d’ici le milieu du siècle et représente 72 % de la production. Le produit de l’investissement d’ABB dans KEY, mené par ABB Technology Ventures (ATV), servira à faire progresser le développement de la propriété intellectuelle de HOI, à renforcer les capacités de l’entreprise en vue de l’augmentation du volume d’activités, et à automatiser et robotiser la fabrication. Cela permettra d’accélérer le déploiement de la fabrication d’électrolyseurs en gigawatts.