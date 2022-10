Dernier jour pour participer Ã  lâ€™enquÃªte sur les besoins en emplois et compÃ©tences des filiÃ¨res PV et Smart Grids dâ€™Occitanie

L’enquête “Quels sont les besoins en emplois et compétences des entreprises des filières photovoltaïque et smart grids de la Région Occitanie ?” se clôture mercredi 12 octobre 2022. L’avis des entrepreneurs compte ! L’étude a pour objectif d’identifier les besoins en compétences pour les métiers en évolution et en devenir, afin de faire émerger au plus tôt les formations ad hoc dans la Région Occitanie. La Région lance un appel : construisez avec nous cette feuille de route !

Rappel : cette étude est réalisée dans le cadre du projet DIAGTASE, lauréat de l’AMI lancé par l’Etat “Compétences et Métiers d’Avenir”. Quatre partenaires sont présents sur ce projet : l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes (Porteur du projet), le Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence “Habitat, Energies Renouvelables et Eco Construction”, Le Campus des Métiers et des Qualifications “Transition Energétique” et le Pôle de compétitivité DERBI.

La participation des acteurs de ces filières d’avenir est essentielle, quelle que soit l’activité principale ou la taille des entreprises.

Modalités :

- 20 questions ; aucune bloquante (si vous ne répondez pas à une question, vous pouvez passer à la suivante)

- 20 minutes environ

- Une seule réponse par établissement (situé en région Occitanie)

- Possibilité de modifier vos réponses jusqu’à la fin du questionnaire

En cas de difficulté pour répondre à cette enquête, vous pouvez contacter Laura Mondejar : lmondejar@katalyse.com.

Vos réponses seront exploitées de manière anonyme.

fr.surveymonkey.com/r/enquetediagtase