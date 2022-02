Andera Partners investit dans la sociÃ©tÃ© de production dâ€™hydrogÃ¨ne vert renouvelable Lhyfe

Andera Smart Infra, fonds d’infrastructure à impact positionné sur les infrastructures de la transition énergétique, réalise son 2ème investissement en accompagnant la société française Lhyfe, pionnier mondial et pure player de la production d’hydrogène vert renouvelable, dans son développement européen. Cette levée de fonds de 17 millions d’euros permettra à Lhyfe de déployer de nouveaux sites de production. Détails de la stratégie de croissance !

Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement, investit au travers de sa nouvelle activité dédiée aux infrastructures de la transition énergétique, Andera Infra, dans la société Lhyfe – producteur et fournisseur d’hydrogène vert et écologique – et rejoint ainsi d’autres investisseurs majeurs du secteur. Cette levée de fonds de 17 millions d’euros a pour but d’accompagner Lhyfe dans sa stratégie de déploiement de sites de production d’hydrogène renouvelable en Europe.

Une logique de circuit-court de l’énergie

Fondée par Matthieu Guesné en 2017, cette entreprise nantaise est pionnière dans la production industrielle d’hydrogène issue d’énergies renouvelables. La mise en service en septembre 2021 d’une usine d’une puissance de de 2,5 MW – qui produira jusqu’à 1 tonne par jour – à Bouin en Vendée, alimentée par un parc éolien, a été une première mondiale, positionnant Lhyfe comme un des acteurs influents d’un marché en pleine expansion. Lhyfe construit son offre inédite sur un modèle de production et fourniture d’hydrogène renouvelable clé-en-main, dans une logique de circuit-court de l’énergie : son hydrogène est produit localement, sur des sites alimentés par des énergies renouvelables locales, pour une consommation au plus près des besoins des clients. L’entreprise s’adresse tout particulièrement aux industries, aux collectivités et aux entreprises de transport dont les besoins en hydrogène renouvelable sont tangibles et exponentiels.

Un contexte porteur pour les acteurs de l’hydrogène renouvelable

Après une année 2021 marquée par la mise en service de ce premier site de production, le recrutement d’une quarantaine de salariés et une levée de fonds de 50 M€, Lhyfe va doubler ses équipes commerciales, techniques et de R&D (de 80 à 170 salariés d’ici la fin de l’année) pour asseoir sa position de précurseur. Avec le soutien de son nouveau partenaire Andera Infra, Lhyfe continue son développement à la fois technologique et géographique. Cette levée de fonds intervient dans un contexte porteur pour les acteurs de l’hydrogène renouvelable avec le renouvellement du soutien des politiques publiques françaises et européennes à l’industrie, se caractérisant par des plans d’investissement de grande ampleur : la France prévoit une enveloppe globale de 9 milliards d’euros à travers le plan d’investissement France 2030 et sa stratégie pour un hydrogène décarboné, et l’Union européenne apporte son soutien à travers son Fonds pour l’innovation et le fléchage d’une partie des plans de relance des Etats membres vers l’hydrogène.

« Lhyfe est une société hors du commun »

Au cœur de cette stratégie, une ambition partagée par les équipes d’Andera Infra et de Lhyfe : faire de la France le leader de l’hydrogène vert et porter l’hydrogène à 12% du mix énergétique européen. Matthieu Guesné, Président fondateur de Lhyfe se réjouit de cette opération : « Cette nouvelle levée intervient à un moment de forte accélération du marché partout en Europe. Nous sommes ravis d’être soutenus par un nombre croissant d’acteurs majeurs engagés dans la transition énergétique tels qu’Andera Partners. Son appui précieux nous permet de continuer à saisir les opportunités qui se présentent pour contribuer à réaliser la transition la plus vertueuse et rapide possible à l’échelle européenne. » Prune des Roches, Associée d’Andera Partners, déclare : « Lhyfe est une société hors du commun qui a su en très peu de temps s’imposer face aux géants de l’industrie. La dynamique de croissance de la société est forte et son pipeline de projets très important. Nous sommes très heureux de les accompagner et ainsi contribuer à verdir l’industrie et la mobilité en Europe ». Cette deuxième opération intervient quelques semaines après l’annonce du premier closing du fonds Andera Smart Infra 1 et le premier investissement dans la société Watt&Co.