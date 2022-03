Présidentielle : retour sur la matinale Twitch #energie & #climat en présence des porte-paroles des candidats

Dans la perspective d’un quinquennat décisif pour relever les défis majeurs de la souveraineté et de la transition énergétique, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a convié les candidats à présenter et débattre de leurs projets en matière d’énergies renouvelables. Cinq porte-paroles en charge des volets Énergie et Climat de leurs programmes respectifs ont ainsi pu exposer les solutions qu’ils proposent aux Français et répondre aux questions des streamers et des twitcheurs à l’occasion d’une Matinale spéciale diffusée en direct, mardi 22 mars, sur la chaîne Twitch de PIPOLE, le premier média de société live de la plateforme.

Ce débat sur le thème “Énergie, climat : quels projets pour la France ?”, a été l’occasion d’un débat riche sur les enjeux énergétiques au cœur de la campagne présidentielle, en présence des porte-paroles de cinq candidats (par ordre de passage) :

Anthony Cellier, représentant d’Emmanuel Macron, Député La République En Marche ;

Delphine Batho, représentante de Yannick Jadot, Députée et Présidente de Génération Écologie ;

Yann Wehrling, représentant de Valérie Pécresse, Conseiller régional d’Île-de-France et Conseiller auprès de la candidate, en charge de l’urgence écologique ;

Amar Bellal, représentant de Fabien Roussel, Rédacteur en chef de la revue Progressistes et membre du Conseil national du PCF ;

et membre du Conseil national du PCF ; Jean-Marie Brom, représentant de Jean-Luc Mélenchon, Directeur de Recherches au CNRS en Physique des Particules et chargé de cours à l’Université de Haute-Alsace sur l’Énergie.

Après une introduction sur les enjeux des énergies renouvelables par Alexandre Roesch, Délégué général du SER, les porte-paroles des candidats ont détaillé leurs propositions respectives et se sont prêtés au jeu de plusieurs exercices interactifs :

Une séquence “Oui ou Non” en réponse à une série de questions clés portant par exemple sur la part des renouvelables dans le mix énergétique, le développement de l’éolien terrestre ou encore celui du gaz vert en remplacement des importations de gaz russe ;

Une séquence de réaction face à des Unes de presse thématiques sur le climat et l’énergie, tirées au hasard ;

Un “temps additionnel” pour répondre aux questions formulées par la communauté des twitcheurs dans le chat du live.

Par la richesse des échanges et la mise en lumière des différences entre les projets portés par les candidats, ce format inédit d’audition concrétise la volonté du SER de contribuer à inscrire les enjeux cruciaux de la transition énergétique et du climat au cœur de la campagne présidentielle, comme l’attendent en particulier les jeunes générations, et de nourrir un débat démocratique éclairé à l’heure de choix décisifs pour l’avenir de notre pays.

www.youtube.com/watch?v=dXZk4Zi28ys