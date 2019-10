Delta prÃ©sente son nouvel onduleur solaire de chaÃ®ne photovoltaÃ¯que compact Ã  6 MPP: le M70A

Onduleur de chaîne triphasé de 77 kVA à haut rendement équipé de 6 MPP pour une grande flexibilité de dimensionnement, le M70A est un onduleur taillé sur mesure pour les grandes installations en toiture complexes ou les ombrières de parking. Détails techniques !

Delta, l’un des leaders mondiaux des solutions de gestion de l’énergie et de la gestion thermique, vient de lancer ces derniers jours son nouvel onduleur de chaîne M70A en Europe. Les 6 MPP du M70A aident lesplanificateurs à configurer de grands systèmes photovoltaïques complexes, les dimensions compactes (densité de puissance élevée de 750 kW/m³ à 400 V) rendent le M70A facile à transporter et à installer. Ce nouvel onduleur Delta est destiné aux installations commerciales en toiture de 70 kW à plusieurs MW.

Le M70A offre une grande flexibilité pour le dimensionnement des toitures complexes. Ses 6 dispositifs de suivi MPP sont équipés chacun de 3 paires de connecteurs pour davantage d’options lors du dimensionnement de toitures complexes ou pour atténuer la présence de zones d’ombre. Si deux chaînes sont connectées par entrée CC, aucun sectionneur de chaîne externe ni fusible n’est requis. Le M70Aviendra compléter la gamme déjà existante des onduleurs de chaine Delta triphasés 1000V dont la gamme s’étend déjà de 6 à 88 kVA.

« Lorsque les entreprises ou les développeurs décident de construire un nouveau bâtiment, ils recherchent souvent une forme de certification environnementale », a déclaré Eric Thorsrud, Directeur marketing de l’unité commerciale des onduleurs photovoltaïques chez Delta EMEA. « Le M70A est une excellente option pour les bâtiments écologiques intelligents conçus pour atteindre la certification Net Zéro, par exemple. »

Des avancées supplémentaires incluent une fonction de courbe I-V pour l’enregistrement de courbe PV, Q at Night pour fournir de l’énergie réactive au réseau en dehors des périodes d’alimentation standard et un système anti-PID (dégradation induite par le potentiel) pour protéger les modules solaires des effets de la tension, de la chaleur et l’humidité. Le M70A est également livré avec une interface RS485 et des communications sans fil. Cette connectivité permet aux opérateurs de surveiller leurs M70A à partir du Cloud MyDeltaSolar avec une application pour smartphone. Le Cloud MyDeltaSolar est gratuit pendant les 5 premières années. Le M70A se monte verticalement sur un toit ou une base au sol. Il peut également être monté sur un mur avec les supports de fixation fournis.

Encadré

Le M70HV en un coup d’œil

• 6 MPP

• Puissance apparente maximale de 77 kVA

• Efficacité maximale de 98,8 %

• Boîtier en aluminium avec protection IP65 pour installation intérieure ou extérieure

• Les applications iOS et Android simplifient la configuration et le fonctionnement

• Monitoring de strings

• Large tension d’entrée : 200 à 1000 V

• Dispositifs de protection intégrés contre les surtensions CA et CC de type 2, SPD de types 1 + 2 CA et CC en option

• Aucun condensateur électrolytique pour une durée de vie de 20 ans ou plus