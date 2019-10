Total dÃ©die son fonds de capital-risque de 400 millions de dollars Ã  la neutralitÃ© carbone

Total annonce que son fonds de capital-risque sera désormais entièrement consacré à la neutralité carbone et verra ses investissements augmenter pour atteindre un montant cumulé de 400 millions de dollars d’ici cinq ans. Ces investissements permettront de soutenir des start-up qui développent des technologies et des solutions innovantes permettant aux entreprises de réduire leur consommation d’énergie ou l’intensité carbone de leurs activités. Le fonds portera désormais le nom Total Carbon Neutrality Ventures.

«Le fonds Total Carbon Neutrality Ventures soutient pleinement l’ambition de Total de devenir la Major de l’Energie Responsable car il permet d’élargir notre champs d’action dans le domaine du bas carbone au-delà des frontières du Groupe », affirme Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Ce fonds de 400 millions de dollars sera exclusivement

consacré aux start-ups axées sur des technologies et des solutions innovantes qui contribuent à la neutralité carbone. » S’appuyant sur des équipes en Europe et aux Etats-Unis, le fonds réalisera ses investissements au niveau mondial, dans l’énergie intelligente, le stockage d’énergie, la mobilité intelligente, les bioplastiques et le recyclage. Le fonds, qui s’appuie sur le portefeuille existant de Total Ventures, compte actuellement des participations dans 35 sociétés qui contribuent directement et indirectement à la neutralité carbone, dont notamment Solidia, Sunfire, Shyft Power, Ionic Materials, MTPV, Autogrid, Stem and OnTruck.