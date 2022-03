Lhyfe remporte le 1er prix Industrie bas-carbone ou renouvelable aux TrophÃ©es HydrogÃ©nies 2022

Lhyfe, pionnier mondial et pure player de la production d’hydrogène vert renouvelable, a remporté hier un Trophée Hydrogénies 2022, dans le cadre du concours récompensant les acteurs les plus dynamiques et innovants du secteur de l’hydrogène en France. Ce Prix a été remis à Lhyfe lors d’une cérémonie organisée à L’Assemblée Nationale, en présence des élus du groupe d’étude sur l’hydrogène présidé par le député Michel Delpon, de l’ADEME et de Philippe Boucly, président de France Hydrogène.

Six mois après l’inauguration de son premier site de production d’hydrogène renouvelable, Lhyfe remporte le 1er prix des entreprises du secteur de l’hydrogène dans la catégorie « industrie bas carbone ou renouvelable ». Lhyfe a conçu le premier site industriel au monde à produire de l’hydrogène renouvelable alimenté à partir d’éoliennes. L’entreprise nantaise travaille aujourd’hui sur 91 projets en France et en Europe, à terre et en mer ; et double ses effectifs tous les six mois.

Evénement majeur pour le secteur de l’hydrogène en France, Hydrogénies, les trophées de l’hydrogène récompense depuis 2019 un projet innovant, une entreprise ou organisation ou une collectivité ayant mené un projet remarquable, ou développé une solution innovante, dans le domaine de l’hydrogène.

Matthieu Guesné, président fondateur de Lhyfe : « Nous sommes très fiers de voir notre engagement et notre expertise récompensés par la communauté de l’hydrogène. Cette distinction intervient alors même que le contexte actuel requiert une réponse énergétique rapide et à la hauteur des enjeux économiques et environnementaux. Nous sommes convaincus que l’hydrogène écologique – que nous produisons aujourd’hui à échelle industrielle et à un prix compétitif – fait partie de cette réponse ; et nous nous tenons d’ores et déjà aux côtés des collectivités et industriels pour relever ensemble ces défis. »