TagEnergy lance la construction de la plus grande plateforme de stockage d’Ã©nergie par batteries en France

TagEnergy, spécialiste international des énergies bas-carbone, lance la construction de la plus grande plateforme de stockage d’énergie par batteries en France à Cernay-lès-Reims (Marne). Ce projet marque le début d’une expansion prévue pour 2025, avec une accélération des activités de développement solaire et de stockage. TESLA, en tant que partenaire clé, apportera son expertise en solutions de stockage et en services d’accès au marché.

Le chantier cette méga plateforme de stockage ne s’improvise pas. Les activités sur site ont débuté en avril 2024 avec des fouilles archéologiques menées par la Communauté Urbaine du Grand Reims, deux ans après les premiers contacts avec les propriétaires fonciers, dont la commune de Cernay-lès-Reims. La construction démarrera en janvier 2025 pour une connexion au réseau prévue fin 2025.

Une capacité de stockage hors normes

Ce projet de 240MW/480MWh remplira trois fonctions essentielles dans le paysage énergétique français : il permettra d’optimiser l’usage de la production électrique décarbonée, apportera une capacité critique pendant les périodes de forte demande, et contribuera au renforcement de la stabilité du réseau grâce à son temps de réponse quasiment instantané. La batterie sera en capacité de stocker près de 20% des besoins électriques résidentiels des habitants de la Marne, qui compte plus d’un demi-million d’habitants. Développé et piloté intégralement par TagEnergy, le projet de batteries de Cernay-lès-Reims bénéficie d’économies d’échelles significatives du fait de sa capacité de stockage près de cinq fois supérieure à celle de la plus grande batterie actuellement en service en France. Le projet dispose d’une connexion RTE à 225kV. Il est idéalement positionné pour tirer parti de nouvelles opportunités de revenus à court et moyen terme, avec l’ouverture récente du marché de la Réserve Secondaire (aFRR).

« Ce projet contribuera à la souveraineté énergétique française »

« TagEnergy est fier d’annoncer ce projet phare en France, quelques semaines seulement après avoir connecté au réseau la première phase du plus grand parc éolien de l’hémisphère sud en Australie et la plus grande batterie du réseau de transmission au Royaume-Uni », déclare Franck Woitiez, PDG de TagEnergy. « En s’appuyant sur un schéma de financement innovant et un déploiement à grande échelle, la batterie de Cernay-lès-Reims contribuera à la souveraineté énergétique française tout en renforçant la stabilité du réseau dans un contexte de forte croissance des énergies renouvelables », poursuit-il. Pour Christophe Léonard, Directeur Associé France de TagEnergy, ce projet s’inscrit pleinement dans la transition énergétique française : « La trajectoire définie dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, actuellement en consultation publique, prévoit une multiplication de la capacité par 2,5 pour l’éolien et par 4 pour le solaire d’ici 2035. Cette transformation majeure se doit d’être accompagnée d’un développement significatif des solutions de flexibilité. Aux côtés de la flexibilité de la demande, le stockage par batteries s’impose comme un pilier de cette transition, et TagEnergy s’engage à déployer cette technologie, tout en accélérant ses activités de développement solaire en France en 2025. » Le projet de batteries de Cernay-lès-Reims a pu se concrétiser grâce à un montage financier soutenu par un consortium bancaire réunissant ABN AMRO, NORD/LB et la Caisse d’Epargne (CEPAC).

Encadré

Quid de TagEnergy ?

TagEnergy développe des centrales électriques bas carbone pour accélérer la transition énergétique et aider le monde à atteindre le plus rapidement possible une trajectoire net zero. Depuis sa création en 2019, TagEnergy a constitué un portefeuille de plus de 6GW de technologies solaires, éoliennes et de stockage par batteries au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en France et en Australie, dont 1,9GW sont en construction ou en exploitation. TagEnergy est contrôlée par TagHolding SAS, une joint-venture entre le Groupe Impala SAS fondé par Jacques Veyrat et Exor N.V., soutenue par Mirova et Omnes, et est pilotée par une équipe de managers tous actionnaires. Ses opérations couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, du développement au financement, de la construction et la gestion d’actifs jusqu’à la commercialisation de son énergie propre compétitive.