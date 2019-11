Serre Chevalier poursuit le dÃ©ploiement de son programme EnR et pousse le photovoltaÃ¯que au sommet

Il y a un an, SCV-Domaine skiable, filiale de la Compagnie des Alpes, annonçait la mise en place d’une véritable « initiative montagne » en faveur de la transition énergétique : combiner le photovoltaïque, le petit éolien et l’hydroélectricité pour produire 30% de sa consommation électrique, à échéance 2022. Si la mise en service intégrale de ce programme, réalisé en partenariat avec la Caisse des Dépôts et co-financé par la Région SUD, Provence-Alpes-Côte d’Azur, est toujours prévue pour 2021, les premières installations réalisées sur le domaine permettent dès aujourd’hui une production d’électricité dépassant les projections. Le déploiement se poursuit donc comme prévu et deux nouvelles expérimentations photovoltaïques ont même été déployées cet été.

Niveaux de production élevés, évolution industrielle et innovation en cours d’expérimentation

Débutée sur la saison 2018-2019, l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des installations de la station (gares de remontées mécaniques, bâtiments tertiaires…) se poursuit actuellement. Dès cette saison, 13 sites seront opérationnels permettant de produire près de 150 000 kWh. Par ailleurs, l’altitude, le froid et le phénomène d’albédo (réverbération) ont permis d’obtenir une production électrique globale supérieure de 10% aux données constructeurs, atteignant même +25% sur certains sites. Mais au-delà des chiffres, le programme EnR est aujourd’hui un laboratoire d’innovations technologiques et industrielles. Ainsi, les gares du tout nouveau télésiège de l’Eychauda, commandées par SCV-Domaine skiable, ont été directement équipées dans les usines POMA de panneaux solaires souples SunWind Design. Un partenariat tripartite appelé à se développer, en effet la Compagnie des Alpes a d’ores et déjà intégré cette technologie à son cahier des charges de construction d’appareils neufs. Autre phénomène marquant, la première expérimentation menée autour d’une toute nouvelle technologie photovoltaïque : le principe de panneaux bipodes. Développés à nouveau par SunWind Design, ces panneaux s’appuient sur le principe de la réverbération du soleil sur une face pour alimenter, par reflet, la face adjacente. Le montage de cette installation est prévu pour le dernier trimestre 2019 sur le toit de la gare du Prorel, et complètera les deux autres gares transformées cette année.

Le capital EnR de la montagne

Pour Patrick Arnaud, Directeur général de SCV-Domaine skiable : « Dès sa conception, le programme EnR du Domaine de Serre Chevalier avait pour but de faire vivre concrètement le principe de transition énergétique en montagne. Cette année 2019 et les premières installations d’équipements démontrent bien toute la valeur d’une telle initiative. En effet, au-delà des avancées technologiques réelles au sein d’une station, rendues possibles grâce à nos partenaires et à l’implication des personnes du domaine, c’est surtout la formidable capacité à concrétiser cette ambition qui nous permet aujourd’hui de disposer de résultats allant même au-delà de nos attentes. C’est aussi un véritable changement de mentalité qui est en train de s’opérer autour du « capital EnR » de la montagne avec des partenaires industriels, comme POMA, qui bouleversent leurs habitudes et leurs process pour intégrer de nouvelles solutions d’équipements, en partenariat avec des inventeurs et au service du domaine. De fait, en plus d’être un véritable laboratoire pour la Compagnie des Alpes, le projet EnR de Serre Chevalier démontre bien la pertinence de la collaboration entre industriels, chercheurs, partenaires institutionnels, administration et élus du territoire au service de l’enjeu climatique et énergétique. Bien entendu, nous allons poursuivre les mises en application concrètes de ce programme jusqu’à son fonctionnement intégral, mais parallèlement, nous réfléchissons, et agissons déjà pour une démarche plus globale pour passer de la transition énergétique à la véritable transition écologique. »

Encadré

Pour mémoire, les « EnR by Serre Chevalier » :

Initié en 2016, partiellement déployé dès 2018 pour une mise en service intégrale en 2021, le programme utilise simultanément trois technologies de production (hydroélectricité, photovoltaïque et petit éolien) avec pour ambition de produire à terme entre 30% et 50% de la consommation électrique du domaine, sans impact majeur sur le paysage et les ressources.Reposant sur un cercle vertueux d’interaction entre les différentes EnR, le programme doit permettre une autoconsommation utile et immédiate. Ainsi, en pleine période hivernale, l’électricité non stockable produite par les systèmes photovoltaïques et éoliens est immédiatement autoconsommée par les 58 appareils de remontées mécaniques, les 14 salles des machines, les 577 enneigeurs et les installations tertiaires du domaine. Hors saison, cette électricité sera en partie autoconsommée, notamment en alimentant directement le dispositif de pompage et de remontées des eaux vers quatre retenues collinaires existantes, d’une capacité de 300 000 m3.