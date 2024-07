DÃ©cryptage du contrat d’achat direct d’Ã©lectricitÃ© renouvelable de 30 MWc sur 18 ans entre Lesaffre et Qair

Qair, société indépendante d’énergies renouvelables et Lesaffre, acteur incontournable de la fermentation et des micro-organismes depuis plus de 170 ans, ont tissé un partenariat énergétique autour d’un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable (CPPA) issue d’une centrale agrivoltaïque. Une nouvelle façon pour les industriels d’appréhender la problématique de la volatilité des prix de l’énergie !

Couvrant un volume d’achat annuel prévisionnel d’environ 34 GWh, ce CPPA complémentaire prévoit la fourniture d’électricité verte issue d’un projet agrivoltaïque (synergie entre production agricole et énergie photovoltaïque) développé par Qair dans la région Hauts-de-France. Il permettra à Lesaffre de poursuivre la décarbonation de son périmètre 2 et ainsi d’accélérer sa transition énergétique en augmentant la part d’énergie renouvelable dans son approvisionnement énergétique. La construction de la centrale débutera en 2025 et la mise en service est prévue en 2026, la centrale permettra d’éviter l’équivalent d’environ 630 tonnes d’émissions de CO2 par an et d’injecter 68 GWh d’électricité verte par an dans le réseau électrique français. « Nous sommes ravis de participer à la décarbonation de Lesaffre, une entreprise qui partage notre engagement en faveur des territoires. A travers l’agrivoltaïque, Qair souhaite accompagner les agriculteurs, protéger leurs terres et sécuriser leur production. C’est pourquoi nous nous engageons dans des cofinancements avec les agriculteurs et les partenaires locaux pour leur apporter un accompagnement global en faveur de la transition écologique et solidaire par les énergies renouvelables » déclare Louis Blanchard, PDG du Groupe Qair .

Un nouveau CPPA qui confirme la trajectoire de décarbonation des sites Lesaffre

Après un premier CPPA signé en 2023 pour alimenter en énergie verte la plus grande levurerie du Groupe à Marcq-en-Barœul, Lesaffre franchit une nouvelle étape dans la décarbonation de ses sites de production en France en ayant signé ce deuxième CPPA qui permettra d’alimenter en énergie verte le site Biospringer by Lesaffre de Maisons Alfort, près de Paris. Ce deuxième CPPA s’inscrit dans la continuité de l’engagement continu de Lesaffre en matière de réduction de son empreinte carbone et de sa consommation énergétique. Parmi les projets en cours figurent l’installation d’une centrale biomasse sur le site LIS by Lesaffre de Cérences (Normandie), l’installation d’une éolienne sur le site d’Algist Bruggeman en Belgique, ou encore la signature en novembre 2022 d’un partenariat de 15 ans avec un autre acteur du secteur de l’énergie pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une unité de valorisation de chaleur fatale sur le site Lesaffre de Marcq-en-Barœul. Dans le cadre de cette démarche de décarbonation de ses sites de production, le Groupe réfléchit actuellement à plusieurs investissements dans les énergies renouvelables. « La volonté de mettre en place un CPPA est la traduction de notre engagement à réduire notre empreinte carbone. Chez Lesaffre, nous nous engageons pour une croissance durable et le respect de l’environnement à travers nos produits et nos processus de production. En s’engageant pour 18 ans avec Qair, nous franchissons une nouvelle étape vers la décarbonation de nos sites de production et continuons à travailler ensemble pour mieux nourrir et protéger le monde de demain », ajoute Brice-Audren Riché, PDG de Lesaffre .

Élevage de moutons sous panneaux solaires

Le projet agrivoltaïque a été taillé sur mesure pour s’adapter aux besoins des agriculteurs avec lesquels des précontrats ont été signés, ouvrant la voie aux accords qui se matérialiseront par des permis de construire. A l’image de Lesaffre, qui s’engage à travailler avec ses partenaires pour les aider à adopter des pratiques durables, Qair conçoit ses projets au service des acteurs locaux, du monde agricole aux collectivités locales et aux acheteurs industriels d’électricité verte, pour répondre à l’ensemble des besoins énergétiques de ces écosystèmes. Aujourd’hui, le secteur agricole est confronté à plusieurs défis liés au changement climatique et à la croissance démographique : spéculation foncière, déclin agricole, perte de biodiversité et artificialisation des terres agricoles. L’agrivoltaïque est un levier fort en réponse à ces enjeux majeurs, permettant une symbiose entre activité économique agricole (élevage ou cultures) et installations photovoltaïques. Chacune apporte une valeur ajoutée au territoire et aux acteurs du projet :

– Redistribution économique des ventes d’électricité pour assurer la continuité et la pérennité des exploitations ;

– Ombrage pour le développement des plantes et le bien-être animal dans le contexte du changement climatique ;

– Mise à disposition de terres agricoles pour la transition énergétique.