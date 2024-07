SuccÃ¨s de la campagne d’actionnariat salarie menÃ©e par GreenYellow en collaboration avec Eres

GreenYellow, en collaboration avec Eres, groupe de conseil et de gestion spécialisé en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié, confirme le succès de sa récente campagne d’actionnariat salarié, menée en mai dernier, sur le périmètre France. Cette opération d’actionnariat a offert aux 365 collaborateurs de GreenYellow en France la possibilité d’investir via un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) basé sur la valorisation du groupe et intégré au Plan d’Épargne Entreprise. L’initiative a rencontré un vif succès, avec un taux de souscription atteignant 69%, preuve de l’engagement et du sentiment d’appartenance des employés à la société.

L’objectif principal de la campagne FCPE était de permettre à l’ensemble des collaborateurs GreenYellow en France de devenir partie prenante de la croissance et du développement du Groupe, en leur offrant la possibilité d’acquérir des actions de l’entreprise à des conditions avantageuses. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de GreenYellow de partager ses succès avec ceux qui y contribuent chaque jour.

Un montant total de plus de 1,4 million d’euros

La campagne a surpassé les attentes du groupe avec un taux de souscription de 69%. Ainsi, 253 des 365 salariés éligibles ont choisi d’investir, ce qui représente un montant total de plus de 1,4 million d’euros au sein du FCPE. Plusieurs sources de souscription étaient disponibles, et nombreux sont les salariés qui ont investi une partie de leur épargne personnelle en plus de leur prime d’intéressement. Cette diversité des sources de souscription démontre une réelle confiance des collaborateurs en l’avenir de GreenYellow. Ils ont également pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé de la part du Groupe, incluant un abondement significatif pour les soutenir dans leurs investissements et favoriser ainsi leur participation. De nombreux collaborateurs ont exprimé leur satisfaction et leur fierté de pouvoir participer activement à la croissance de GreenYellow.

« Un modèle de croissance inclusif et durable »

« Investir dans GreenYellow, c’est croire en notre mission et en notre capacité à transformer le secteur énergétique pour un avenir plus durable », a déclaré Marion Baeckeroot, Directrice du Développement Photovoltaïque chez GreenYellow. « Cette campagne d’actionnariat salarié représente une étape cruciale dans notre stratégie de reconnaissance de nos collaborateurs et de notre volonté de leur permettre d’être actionnaire de notre Groupe. Elle illustre notre engagement à promouvoir un modèle de croissance inclusif et durable. GreenYellow continuera à développer des initiatives visant à renforcer la cohésion et l’implication de ses collaborateurs, les plaçant au cœur de notre stratégie de développement. » indique Pascal Kertoubi, Directeur Ressources Humaines du Groupe.